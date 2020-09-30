轉型做防疫旅館　寒舍艾麗酒店證實：已向北市府申請

近期國旅大爆發，但對重度仰賴國際觀光客的都會區飯店來說幫助有限，台北寒舍艾麗酒店今（ 30 ）日傳出將轉為防疫旅館， 10 月 17 日以後暫停旅客訂房，業者證實，已向台北市政府送出申請防疫旅館的許可認証，台北市觀傳局也證實，已收到寒舍艾麗酒店申請，但還在審查中。
寒舍艾麗酒店表示，響應政府政策，已送出申請防疫旅館的許可認証，從旅客接待流程、無接觸送餐服務、垃圾清運、檢疫房客與一般消費者分流等都依照旅館防疫手冊SOP，目前交由台北市政府審查中，待更進一步通知，在為抗疫盡一份心力同時，保證消費者權益不被受損，並提供安全無虞的空間。
台北市觀傳局證實，已收到寒舍艾麗酒店申請，但還在審查中。
寒舍艾麗酒店位在台北市信義區精華地段，為寒舍集團與喜達屋酒店及度假酒店國際集團合作， 2010 年 12 月開幕，戶外的空中泳池可以看見台北 101 及微風南山大樓，被譽為台北市信義區最美泳池飯店，因此吸引不少國內外旅客入住。
根據觀光局資料，寒舍艾麗酒店今年 1 至 6 月住房率僅 39.23%，平均房價為 4,022 元，雖然高於台北市觀光飯店平均住房率 24.12% ，但與去年同期相比， 2019 年上半年住房率高達 82.40% ，平均房價為 6,418 元，依舊有不小的差距。
觀光局統計，全台防疫旅館總計 1.5 萬間房，入住率約 7 成，以北、高兩市最多；台北市觀傳局統計，截至 9 月 23 日台北市共有 67 家防疫旅館，總房間數 4,731 間。
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