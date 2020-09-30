轉型做防疫旅館　寒舍艾麗酒店證實：已向北市府申請

近期國旅大爆發，但對重度仰賴國際觀光客的都會區飯店來說幫助有限，台北寒舍艾麗酒店今（ 30 ）日傳出將轉為防疫旅館， 10 月 17 日以後暫停旅客訂房，業者證實，已向台北市政府送出申請防疫旅館的許可認証，台北市觀傳局也證實，已收到寒舍艾麗酒店申請，但還在審查中。