返家出遊必備！台北車站秋節送禮Top5　月餅僅佔1名

中秋節到了，除了親人聚在一起，也不能忘記滿足味蕾的渴求，在中秋節送一份禮盒給關心的對象，表達真誠的心意也是歡度中秋不可或缺的一環，微風台北車站也票選出前5名熱銷伴手禮，值得一提的是，月餅僅佔了其中1名，蛋糕、西式甜點在秋節也大受好評！

微風台北車站在8月24發表中秋禮品專刊至今，統整出國內消費者購買率前三名，蛋糕類首度擠身搶進排行榜前三名，中秋節不再只是送月餅，第一名依然由王師父-金月娘禮盒拿下，口味多、份量足，將傳統太油、太甜膩的蛋黃酥作了改良，以純手工製成，外餡由鬆軟細緻的綠豆沙包夾蛋黃夾層，帶有濃濃的奶香，外酥內軟、入口即化，日銷售破千顆，30日內銷售皆破萬盒，深受消費者喜愛。

▲第一名依然由王師父-金月娘禮盒拿下，口味多、份量足，將傳統太油、太甜膩的蛋黃酥作了改良，以純手工製成。（圖／業者提供）

▲傳遞幸福玫瑰檸檬塔禮盒拿下第5名。（圖／意者提供）

而傳統的台式月餅，業者統計國人仍以蛋黃酥、綠豆椪及豆沙製成的台式月餅深受喜愛，如百年老店-玉珍齋、陳允寶泉-御丹波、漢坊-金沙小月以及布里王子-蛋黃酥等老牌，濃濃古典台灣味皆是消費者中秋伴手禮熱門選項之一，送禮自用兩相宜。



