返家出遊必備！台北車站秋節送禮Top5　月餅僅佔1名

中秋節到了，除了親人聚在一起，也不能忘記滿足味蕾的渴求，在中秋節送一份禮盒給關心的對象，表達真誠的心意也是歡度中秋不可或缺的一環，微風台北車站也票選出前5名熱銷伴手禮，值得一提的是，月餅僅佔了其中1名，蛋糕、西式甜點在秋節也大受好評！
微風台北車站在8月24發表中秋禮品專刊至今，統整出國內消費者購買率前三名，蛋糕類首度擠身搶進排行榜前三名，中秋節不再只是送月餅，第一名依然由王師父-金月娘禮盒拿下，口味多、份量足，將傳統太油、太甜膩的蛋黃酥作了改良，以純手工製成，外餡由鬆軟細緻的綠豆沙包夾蛋黃夾層，帶有濃濃的奶香，外酥內軟、入口即化，日銷售破千顆，30日內銷售皆破萬盒，深受消費者喜愛。
第二名由徹思叔叔的店-原味起司蛋糕拿下，消費者為品嘗道地日本起司蛋糕，每月銷售量也破萬，搶下今年中秋伴手禮盒亞軍，而阿默蛋糕招牌的荷蘭貴族手工蛋糕，口感紮實，一直是各大伴手禮排行榜上常客，今年中秋位居第三。第四名、第五名分別為春上布丁蛋糕的原味蛋糕和傳遞幸福玫瑰檸檬塔禮盒分別拿下，今年蛋糕甜點類在送禮市場異軍突起，可看出消費者送禮已不再拘限於傳統禮盒。
而傳統的台式月餅，業者統計國人仍以蛋黃酥、綠豆椪及豆沙製成的台式月餅深受喜愛，如百年老店-玉珍齋、陳允寶泉-御丹波、漢坊-金沙小月以及布里王子-蛋黃酥等老牌，濃濃古典台灣味皆是消費者中秋伴手禮熱門選項之一，送禮自用兩相宜。