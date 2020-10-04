高血脂年輕化！平均每五人一人膽固醇超標

中秋佳節，高熱量的月餅，和一頓頓的烤肉自然少不了，醫師提醒，開心團聚之餘，飲食控制也相當重要，特別是年輕人也得注意，因為從國民健康署最新公布的2016年到2018年國人三高盛行率可看出，台灣18歲以上成人有21.63%為高血脂族群，平均每五人之中就有一人的總膽固醇或三酸甘油脂超標，或正在服用降血脂藥物治療。
中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恆醫師指出，儘管心血管疾病原因，與高（高血壓、高血糖、高血脂）及吸菸習慣有關，但台灣研究論文發現，當前台灣與全球心血管疾病年輕患者雖都有上升趨勢。
不過仔細觀察可以發現，老年人口的發生率並未增加，反而55歲以下年輕族群的心血管疾病患者數據陡增，且深究病史發現，該族群併發其他二高的狀況並不顯著，但有高血脂問題的人口增加幅度卻很大，因此可推斷，心血管疾病年輕化的關鍵，恐怕就在最令民眾無感、較難居家檢測的「高血脂」問題上。
「高血脂」最重要的指標就是低密度膽固醇，又被稱作壞膽固醇，長期濃度過高會積累在血管壁上造成血管發炎、動脈硬化與血管堵塞，導致心肌梗塞或腦中風。
中華民國血脂及動脈硬化學會祕書長黃柏勳醫師表示，前陣子診間曾收治一名年約50歲的冠狀動脈血管疾病置放血管支架患者，初期以口服藥物治療半年，雖然低密度膽固醇指標，從原本的190mg/dL開始逐月降低，卻仍超過130mg/dL，最後是透過針劑型態的治療，才有效控制膽固醇。