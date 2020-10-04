高血脂年輕化！平均每五人一人膽固醇超標

中秋佳節，高熱量的月餅，和一頓頓的烤肉自然少不了，醫師提醒，開心團聚之餘，飲食控制也相當重要，特別是年輕人也得注意，因為從國民健康署最新公布的2016年到2018年國人三高盛行率可看出，台灣18歲以上成人有21.63%為高血脂族群，平均每五人之中就有一人的總膽固醇或三酸甘油脂超標，或正在服用降血脂藥物治療。