觀光局佛心！澎湖美食劵自由行團客都可申請享用

澎湖縣政府今年秋冬將發放2萬份美食券，所需經費是由交通部觀光局提供補助，日前觀光局原限定美食券僅供自由行旅客領取，但在縣府、楊曜立委及澎湖旅遊業者聯手爭取之下，觀光局30日同意將不限制自由行或是團客旅遊形式，大家一視同仁享用補助。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖旅遊正夯，受到疫情影響，國人無法出國，因此盛行類出國旅行，澎湖也因風景優美、台澎交通方便、美食享譽盛名，而成為國人旅遊熱門選擇，縣府積極開拓澎湖旅遊市場業績，秋冬美食券結合美食電子護照及美食主題活動，期望能夠再帶動一波澎湖旅遊風潮。