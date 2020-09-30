觀光局佛心！澎湖美食劵自由行團客都可申請享用

澎湖縣政府今年秋冬將發放2萬份美食券，所需經費是由交通部觀光局提供補助，日前觀光局原限定美食券僅供自由行旅客領取，但在縣府、楊曜立委及澎湖旅遊業者聯手爭取之下，觀光局30日同意將不限制自由行或是團客旅遊形式，大家一視同仁享用補助。
澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖旅遊正夯，受到疫情影響，國人無法出國，因此盛行類出國旅行，澎湖也因風景優美、台澎交通方便、美食享譽盛名，而成為國人旅遊熱門選擇，縣府積極開拓澎湖旅遊市場業績，秋冬美食券結合美食電子護照及美食主題活動，期望能夠再帶動一波澎湖旅遊風潮。
旅遊處說明，自10月15日起來澎湖的非澎湖籍遊客，可持台灣到澎湖機（船）票、2晚以上合法旅宿住宿證明及身份證明文件，前往澎湖縣工策會（澎湖縣馬公市新明路71號）兌換500元美食券，用於合作店家消費，每人限領一次，並應於離境（澎湖縣）之前領取，
同時縣府也呼籲因過往國旅補助多有爭議，美食券旨在於促進澎湖秋冬國旅市場成長，因此申領美食券之遊客及旅遊業者務必確保誠信原則，勿持交不實文件詐領美食券，如經受理單位查證屬實，將交由相關法律單位裁判。
並提醒美食店家及遊客，美食券僅能於合作店家消費使用，9月30日為美食合作店家報名最後一天，目前已經有83間店家加入美食券合作店家，還未加入美食券合作店家行列的業者，心動不如馬上行動，趕快到「戀戀海味澎湖美食假期」活動官網報名。