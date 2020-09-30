中秋連假國道湧車潮　南下部分路段時速不到40公里

中秋節四天連假明天開始，高速公路局今（30）日表示，國道將湧現返鄉車潮，導致部分路段壅塞，因此建議要往南向的用路人，可選擇1日或2日下午1時過後再出發，末兩日收假車潮則建議上午時段出發，避開塞車尖峰時段。
交通部先前預估今日下午開始，國道交通量恐將創歷年中秋連假最大量，預估國道交通量為平日的1.5倍至2倍，而首波的南下返鄉車潮在下午4時湧現，西部國道預估會在晚間9時後舒緩，國道5號南下恐塞到凌晨2時，而後凌晨4時預計會再現第2波車潮。
根據高速公路局即時路況顯示，國1台北都會區內多路段車多壅塞；五股至泰山轉接道、桃園至中壢路段、湖口至竹北時速不到40公里；國3三鶯至大溪路段、關西服務區至關西時速不超過30公里。
至於明日國道交通量，高公局目前預估是125百萬車公里，塞車尖峰分別為南向的楊梅─新竹系統（7-15時）、彰化系統─埔鹽系統（8-16時）、三鶯─關西（7-12時）、烏日─霧峰系統（9-12時）及南港系統─坪林（6-16時）；北向部分則為圓山─大華系統（10-12時）
另外，1日、2日上午6時到12時，高公局將針對國5南向進行高乘載管制、0時至12時封閉國5南向石碇及坪林交流道入口，石碇南向入口大客車優先通行，提醒用路人多注意，上路前也可多使用「高速公路1968」App查詢即時路況，以避開國道壅塞。
在天氣部分，中央氣象局則預估，連假4天期間，各地天氣大致晴朗穩定，僅東半部多雲零星雨，西半部山區午後亦有零星雷陣雨；溫度方面，夜間至清晨有涼意，尤其1日、2日清晨感受特別涼，相較於中午暖熱天氣，日夜溫差大。而4日入夜後，東北風逐漸增強，北部及東半部降雨機率增高（馬祖地區從下午起天氣就開始轉變），回程請留意天氣變化。