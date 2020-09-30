中秋連假國道湧車潮　南下部分路段時速不到40公里

中秋節四天連假明天開始，高速公路局今（30）日表示，國道將湧現返鄉車潮，導致部分路段壅塞，因此建議要往南向的用路人，可選擇1日或2日下午1時過後再出發，末兩日收假車潮則建議上午時段出發，避開塞車尖峰時段。