中秋連假天氣穩定　高公局：交通量是平常2倍

中秋連假將至，交通部今日由中央氣象局及高速公路局跨界合作，預報連假期間天氣及路況。氣象局表示，連假期間各地天氣大致晴朗穩定，高公局則指出，國道交通量將是平常的1.5至2倍。
為讓民眾知道中秋連假的氣候及路況資訊，交通部高公局今年也組成國道路況播報團隊，首次播報也與氣象局合作，共同舉辦氣象、路況聯合預報。
氣象局簡任技正伍婉華表示，連假4天期間，各地天氣大致晴朗穩定，僅東半部多雲零星降雨，西半部山區午後亦有零星雷陣雨。
溫度方面，夜間至清晨有涼意，尤其1日、2日清晨感受特別涼，相較於中午暖熱天氣，日夜溫差大。不過4日入夜後，東北風逐漸增強，北部及東半部降雨機率增高，民眾在收假前回程請留意天氣變化。
路況部分，高公局路況預報員游衣芸說，這次中秋連假以國內旅遊為主，國道交通量為平日的1.5倍至2倍，提醒用路人可多利用好走時段，首兩日建議下午時段出發、末兩日建議上午時段出發，上路前可多使用「高速公路1968」App查詢即時路況，以避開國道壅塞。
游衣芸指出，今天國5南港至頭城路段南向路段已於上午湧現車潮，預估晚間7時後，還有另一波往宜花東車潮出現，預計要到隔日深夜凌晨才會紓解。中秋節當天國道5號估計於上午5時到下午4時，會出現壅塞的狀況；西部國道部分，國1楊梅至新竹系統、國3土城到關西南向路段，於連假第1天上午6時後也會出現車多壅塞情形。