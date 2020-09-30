少見白子綠蠵龜！澎湖望安發現２隻白色海龜寶寶孵化

澎湖縣望安鄉的西安瀨灣仔沙灘30日上午6時許傳出喜訊，民眾發現有剛孵化的小綠蠵龜陸續爬出窩中，其中還有2隻白子綠蠵龜寶寶，其中一隻奮力游回到大海，另一隻卻不幸遭到天敵啄死，澎湖海洋研究中心主任謝恆毅表示，白子是動物界常見的基因突變疾病，在澎湖好像是首次發現白子綠蠵龜。

▲澎管處職員在臉書PO文表示，今日傳出振奮人心的喜訊，出現相當罕見的小白子綠蠵龜。（圖／翻攝自臉書）

× ▲澎管處職員在臉書PO文表示，今日傳出振奮人心的喜訊，出現相當罕見的小白子綠蠵龜。（圖／翻攝自臉書）

望安鄉是台灣第一座綠蠵龜產卵保育區，根據澎管處

職員在臉書PO文表示「

今日傳出振奮人心的喜訊，出現相當罕見的小白子綠蠵龜，由孵化至爬出卵窩，並與兄弟姊妹一同回歸大海懷抱過程，被散步沙灘的民眾全程記錄」。

據發現小海龜的許姓民眾表示，他早晚有在瀨灣仔沙灘運動的習慣，29日晚間在沙灘上散步時，發現有1隻被沙蟹咬死的小海龜屍體，心中就覺得怪怪的，因此打電話給高師大的羅教授，羅請他今日早上再前往觀察，看看是否有小幼龜孵化，果然30日早上6時多，發現卵窩前面有5條爬痕，顯示已有小龜孵化並爬向大海。





許姓民眾雀躍趨前一看，赫然發現有16隻小龜陸續爬出，他立刻拿出手機拍下這些珍貴的畫面，結果更不得了，裡面竟然有一隻「白子綠蠵龜」相當顯眼，迅速與其他兄弟姊妹夥伴爬向大海，不過同時也有3隻死去的小海龜，其中有1隻也是白子龜寶寶。

▲白子是動物界常見的基因突變疾病，肇因黑色素分泌不足，不過印象中澎湖從未出現白子綠蠵龜的文獻紀錄。（圖／望安許姓民眾提供）

× ▲白子是動物界常見的基因突變疾病，肇因黑色素分泌不足，不過印象中澎湖從未出現白子綠蠵龜的文獻紀錄。（圖／望安許姓民眾提供）

澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，白子是動物界常見的基因突變疾病，肇因黑色素分泌不足，不過印象中澎湖從未出現白子綠蠵龜的文獻紀錄，這次發現2隻極有可能是一對雙胞胎，但白子綠蠵龜寶寶因缺乏保護色，在大自然中相對顯眼醒目，極有可能成為魚類、鳥類的食物，不過他也不鼓勵進行人工圈養，避免違反自然適者生存的法則；至於死亡的白子綠蠵龜已製成標本，由澎湖縣政府農漁局接應，將送往學術單位進一步研究，希望能解開海龜白化之謎。