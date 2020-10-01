苦苓喊慶幸活在台灣！讚「心靈的故鄉」　網全認同：幸福

對於台灣這座寶島，每個人都有各自的看法，優缺點因人而異。而作家苦苓昨（30）日就在臉書表示，他很慶幸自己生活在台灣這樣的國家，直言台灣是一個很容易聽到「謝謝」的地方，並大讚台灣是「心靈的故鄉」。此文曝光，許多網友一致認同，紛紛直呼「我也覺得很幸福，台灣真的很棒！」

苦苓發文提到，搭電梯的時候，按住按鈕讓後來的人可以及時進入電梯，就會聽到很多聲「謝謝」；出電梯的時候，按住按鈕讓其他人可以先出電梯，也會聽到一聲又一聲的「謝謝」。搭公車的時候，側身讓後來的乘客坐到身邊，會聽到一聲「謝謝」；幫行動不很方便的老人家扶一把，對方自然會對你說「謝謝」；如果是讓座給他（她），那更是一迭聲的「謝謝」。

不僅如此，公車司機提醒乘客要戴好口罩再上車，乘客連忙照做而且說「謝謝」；乘客下車刷卡的同時，很多人也會對公車司機說「謝謝」，連日本朋友都很驚訝，他們的公車司機是會對乘客說謝謝，但也沒見過乘客主動說謝謝的。便利商店裡，顧客和店員往往會互相說「謝謝」；對迎面而來的人側身讓路，必定會得到一句「謝謝」；在公共場所用手扶住你剛打開的門，下一個進來的人也一定會跟你說「謝謝」。



▲苦苓臉書全文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

苦苓認為，這些「謝謝」，有些或者是出於禮貌的需要，有些好像也不見得必要，但這都是真心誠意、和睦親善的表現。每個人都「行有餘力」的對別人好一點，每個人也不把別人的好視為理所當然，而是心存感激，並且也把握所有能對別人好的機會…這是一種「善」的循環、正能量的無限散播。他並直言「我很慶幸自己生活在這樣的一個國家，台灣。」

貼文一出，立刻引發網友共鳴，紛紛留言「最美麗和善的國家，台灣」、「原來是『台灣限定』幸福」、「100分的台灣」、「我常看到排隊、讓坐...也都很感動，生活在台灣很幸福」、「幸好台灣大多數是真正善良的人，謝謝您！」「我也覺得很幸福，台灣真的很棒」、「我很驕傲我的國家是『台灣 』 !」」 「台灣人都把謝謝或對不起很自然脫口而出，不僅可以暖和氛圍，更不易有衝突產生，真是美善的好習慣，莫怪被稱讚最美麗的風景是人。」。（編輯：許苡晴）



