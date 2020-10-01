好市多檢查員回塞發票給2歲兒！內容ㄧ曝光　爸爸超感動

中秋節到了，除了規劃出遊外，許多人也會到超市、賣場購買食物與燒烤用品來進行烤肉，而美式賣場好市多（ Costco ）販售商品種類多元，不少人都會前去逛逛。近日有網友就在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中分享，自己帶著2歲兒子去逛好市多，結果到了賣場出口時，檢查員看完發票就在上面寫寫畫畫，並將發票回塞給兒子，他打開一看「內容」後超感動。

原PO貼出照片並表示，日前他帶著2歲兒子一起去逛好市多，結完帳到賣場出口時，檢查發票的服務員看見他小孩，便迅速在發票上「振筆疾書」，回塞給他兒子，他打開一看後發現，發票上多了一個「兔寶寶笑臉」，原來檢查員特別畫了可愛圖案送給兒子，這讓他相當感動，兒子看了也很開心。

▲網友分享好市多發票檢查員的傑作。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲網友分享好市多發票檢查員的傑作。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

畫面曝光，網友紛紛留言「暖心」、「真貼心欸」、「被Costco耽誤的畫家」、「超級可愛」、「看了兔子不自覺嘴角就會上揚」、「好萌喔！」「難怪有時候碰到出口不動，原來在幹這個！」「短短的故事就讓我眼眶濕了」。

另還有人直指「新竹的也會畫，覺得是很貼心的舉動，小孩每次去都會期待一個小圖，他們就會很開心」、「在台南有畫過麵包超人」、「汐止店看到小孩，幾乎都會畫，我兒子都超期待，有時候還要猜在畫什麼，算是孩子的小確幸」、「汐止店還是內湖店也有，之前有一次去的時候是帶著兩個小孩，一開始工作人員只看到一個（另一個跟其他家人還在後面），就畫了一隻兔兔還是熊熊還是貓咪的我忘了，後來看到另一個小孩出現就說「喔！有兩個呀」，然後趕快再補畫一隻，超可愛的啊！」（編輯：許苡晴）

▲網友分享好市多發票檢查員的傑作。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）