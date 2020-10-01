別急著吃柚子！毒物醫學專家警告：「兩類人」吃了恐中毒

今（1）天是新月份（10）的開始，也是一年一度的中秋節，許多人除了烤肉外，也會應景吃柚子，不過，柚子可不是誰都能隨心所欲去吃的，有些人就不那麼適合。「台灣權威毒物醫學專家」招名威就提醒，有吃「降血脂」、「降血壓」藥的人要注意，避免同時食用柚子文旦，否則恐有不良影響！

招名威教授表示，一般人都知道吃有吃降血脂、降血壓藥的人要避免同時服用葡萄柚，但殊不知，柚子其實也含有和葡萄柚一樣的「呋喃香豆素（furanocoumarin）」成分，該成分會不可逆地抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，至少50％以上的功能。不過，由於「許多藥物皆由這個酵素代謝」，所以呋喃香豆素會與CYP450 3A4 形成不可逆的共價鍵結合，導致酵素的功能停滯。同時間，藥物無法被代謝，造成藥物在血中的濃度大幅升高，但短時間內也無法排出體外，就很像藥物會在我們的血液中流竄似的，不良反應或造成毒性的機率就會大增。

招名威教授以史塔丁類Statin類藥物為例指出，它必須要透過酵素CYP450 3A4的代謝，才能使之在達到功效之後排出體外，但我們知道史塔丁類Statin類藥物是HMG-CoA還原酶的抑制劑，是專門負責用於降血脂、降膽固醇的藥品，已行之有年，它的衍伸的藥物還有Atorvastatin、Cerivastatin、Fluvastatin、Pravastatin 及Posuvastatin，其中也有類似的藥品如Fibrates類（fenofibrate及gemfibrozil）的降血脂藥品，除了Cerivastatin會引發肌肉損傷的不良反應外，其餘的產品在全球銷售都相當火紅。所以，如果你是一位沒有什麼特殊併發症的三高患者，一般來說都會服用Statin類處方藥物的。



▲毒物醫學專家招名威提醒，有吃「降血脂」、「降血壓」藥的人要注意，避免同時食用柚子文旦，否則恐有不良影響！（圖／翻攝自招名威臉書）

招名威教授談及，有些文獻還特別提出，呋喃香豆素可能會抑制藥物代謝長達數小時，有些種類出產的呋喃香豆素作用甚至可以到兩三天，即使間隔服藥也無法完全避免。也因為很多這種柚類的水果繁多，且其中都富含呋喃香豆素類物質，因此美國FDA通常會要求在相關藥物標籤上標註與西柚類水果共食的警告。這些水果不只有葡萄柚和柚子，還包含文旦、大白柚、西施柚等也都屬於柚類，另外還有苦橙和萊姆都也有可能會產生相似的藥物交互作用。





招名威教授提醒，千萬不要以為只要分開吃或只喝柚子汁就沒關係了，錯！柚子除了別和Statin類藥物同時吃之外，分開吃也只是讓副作用發生的機率降低而已，絕對不會是零。我們就以葡萄柚汁對酵素CYP450 3A4的影響做參考，文獻發現葡萄柚汁最長可抑制CYP450 3A4持續長達24小時以上，若只喝一杯250毫升的葡萄柚汁，至少也要過3天才能完全恢復腸道中的酵素活性。





招名威教授更強調，柚子跟葡萄柚與某些藥物併用，可能增加藥物不良反應的風險，例如：某些降血壓藥、statin類降血脂藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑等，如果正在使用這些藥品的人應避免食用柚子產品，如欲食用，先確定一下是否適合，並淺嚐少量既可，絕對不能大量食用；若是已經在吃柚子的病人，於食用前，詳閱藥品仿單（說明書）或諮詢藥師，確認是否有藥物交互作用之風險，服藥期間若有不尋常的症狀亦應立即就醫！（編輯：許苡晴）