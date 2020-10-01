飛中國大陸需附檢測陰性報告　指揮中心：檢驗量能沒問題

針對民眾搭機往返中國大陸，自10月12日需檢附72小時內的核酸檢測陰性報告，指揮中心今（1）日表示，台灣目前有72家醫院可自費核酸檢測，一天檢驗量能將近9000個，費用大概是5000到8000元，並提醒民眾72小時的定義與時間。
陸委會今日指出，中國大陸近日向我航空公司表示，自10月12日起，兩岸民眾搭乘兩岸航班離開及到達中國大陸，須於登機前查驗3天（72小時）內核酸檢測陰性報告，目前在全台75家自費檢驗指定醫院均可採檢，並在48小時內取得中文版或英文版檢驗報告，而目前每日採檢量達8000多件，尚不會構成壓力。
華航9月30日也在官網上公告，為落實遠端檢測措施，維護兩岸民眾與機組人員健康，依照中國大陸民航局指示，自2020年10月12日起，搭乘兩岸航班離、到中國大陸旅客將在登機前嚴格查驗3天（72小時）內核酸檢測陰性報告。長榮航空也回應，接獲通知會依相關規範辦理。
為此，指揮中心發言人莊人祥表示，台灣有72家醫院可自費核酸檢測，一天量能可驗到將近9000個，費用大概是5000到8000元，目前自費採檢量一天大概300件。莊人祥也說，民眾若有需要前往大陸得自費採檢，需注意72小時的時限，且相關證明得在登機前提供。他強調，中國大陸對全球150多個國家都有此要求，應該不是針對台灣，台灣檢驗量能也沒問題。