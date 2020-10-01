飛中國大陸需附檢測陰性報告　指揮中心：檢驗量能沒問題

針對民眾搭機往返中國大陸，自10月12日需檢附72小時內的核酸檢測陰性報告，指揮中心今（1）日表示，台灣目前有72家醫院可自費核酸檢測，一天檢驗量能將近9000個，費用大概是5000到8000元，並提醒民眾72小時的定義與時間。

目前在全台75家自費檢驗指定醫院均可採檢，並在48小時內取得中文版或英文版檢驗報告，而目前每日採檢量達8000多件，尚不會構成壓力。