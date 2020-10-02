連假第2天高溫33度！西部日夜溫差大　南、東半部局部雨

中秋連假第2天，中央氣象局今（2）日表示，東北風減弱，氣溫會更溫暖，各地大多是多雲至晴，中南部高溫33度左右，各地早晚低溫約22至24度，西半部地區日夜溫差大，東半部地區雲量偏多有局部降雨的機率，中部山區及南部地區有午後局部雷陣雨。此外，高屏沿海早晚也可能有零星降雨機率。