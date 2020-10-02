連假第2天高溫33度！西部日夜溫差大　南、東半部局部雨

中秋連假第2天，中央氣象局今（2）日表示，東北風減弱，氣溫會更溫暖，各地大多是多雲至晴，中南部高溫33度左右，各地早晚低溫約22至24度，西半部地區日夜溫差大，東半部地區雲量偏多有局部降雨的機率，中部山區及南部地區有午後局部雷陣雨。此外，高屏沿海早晚也可能有零星降雨機率。
氣象局指出，今日輻射冷卻影響，北部及東北部清晨天氣較涼，白天起東北風減弱，氣溫稍回升；今、明2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；今日早晚高屏沿海地區亦有零星短暫陣雨；今、明兩天西半部日夜溫差大。
在氣溫方面，由於東北風減弱，氣溫會更溫暖，北部、東半部高溫約30、31度，中南部高溫33度左右，但受到輻射冷卻影響，各地早晚低溫約22至24度，西半部地區日夜溫差大，要適時調整衣物。
至於空氣品質，今日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
另外，台灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。今日下午起台灣北部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。明日各海面平均風力將稍減弱。
不過，下周一（５日）東北風增強，下周二至下周四（6日至8日）東北風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；5日至8日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲至晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。