連假第2天！留意國道6大易塞路段　11條替代道路避塞車

中秋連假第2天，今（2）日一早高速公路國5南港到頭城路段出現黃色小塞狀況，其餘路況尚為正常。不過，交通部高速公路局預判上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間，高公局並規畫4條長途及7條短途替代道路，可避開塞車。
今日為中秋節連續假期第2天，高公局表示昨日全日交通量為115.2百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日2.4百萬車公里的1.3倍，昨日下午路況大致正常。至於今日0至5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.4倍，預估本日交通量為119百萬車公里。
今日國道1號南向南屯入口上午6時16分，發生1小貨車及1大貨車追撞事故占用南屯南向入口匝道事故，事故已於上午7時24分排除，全線開放通車，無回堵。另國道3號南向111.3K上午5時56分，發生1槽車撞護欄事故占用內中車道事故，事故已於上午7時16分排除，無回堵。
高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止今日上午7時，交通量為9.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
此外，連續假期高公局也已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台 9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。