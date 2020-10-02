連假第2天！留意國道6大易塞路段　11條替代道路避塞車

中秋連假第2天，今（2）日一早高速公路國5南港到頭城路段出現黃色小塞狀況，其餘路況尚為正常。不過，交通部高速公路局預判上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間，高公局並規畫4條長途及7條短途替代道路，可避開塞車。

▲中秋節第 2 日北部路段南向路況預報圖。（圖／擷取自高公局）