開車出遊注意了！高公局：午後國道7大路段恐壅塞

中秋節連續假期第2天，交通部高速公路局今（2）日研判下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林等路段可能會出現車多情形，為避免塞車分散車流，高公局呼籲出遊民眾南北長途走國3、台61，短途不要上國道，替代道路不用等，並多搭乘公共運輸。
高公局表示，截至今日上午11時，國道全線交通量為32.2百萬車公里，預估今日交通量為119百萬車公里，仍在預期流量的範圍內。今日上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1高架南向機場系統至楊梅端，以及國3甲東向萬芳至木柵等，其餘路段均能維持行車順暢。
不過，今日上午10時10分於國1北向320.7公里處發生3輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用中間及內線車道，於上午10時40分排除，造成後方車流回堵7公里；10時50分於國1北向352.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於上午10時57分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
假期間高公局也規畫4條長途及7條短途替代道路，針對長途部分，高公局建議民眾多利用台61替代國1、國3，台9替代國5、台63替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
另外，高公局也提醒出遊前前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。
高公局也建議民眾多利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛，節省寶貴時間，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。