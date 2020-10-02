川普確診新冠肺炎！台醫點名「拜登」更危險　關鍵點曝光

美國總統川普今（2）日在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，將立刻開始隔離並進行治療程序，消息曝光後震驚全球。對此消息，不少名醫紛紛跳出表示「比起川普，拜登其實更加危險」原因就出在日前的總統大選辯論會上。
中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，一般而言，對話時飛沫最多可噴兩公尺，但觀察川普平時說話中氣十足，肺活量大的話，噴出來的飛沫可能會飛更遠一點，尤其在沒有對流的室內空間「相罵」，飛沫噴濺的距離恐多達4、5公尺。
「而在總統大選辯論會上，川普、拜登及主持人位置呈現三角形，也就是說，另外兩人也都非常危險，尤其川普不斷對著拜登論述」黃高彬分析，以高齡77歲的拜登來說，抵抗力弱，再加上長者體內的ACE2受體酵素較高，認為拜登感染機會非常高。
而精神科醫師沈政男也在個人臉書表示「川普確診！如果他在前兩天的辯論場，因此感染了拜登，而拜登年齡更高，重症風險更大，後果不堪設想，實在是荒謬至極的防疫與政治鬧劇，來自當今世界第一荒謬強權。」（編輯：張嘉哲）
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