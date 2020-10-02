川普確診新冠肺炎！台醫點名「拜登」更危險　關鍵點曝光

美國總統川普今（2）日在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，將立刻開始隔離並進行治療程序，消息曝光後震驚全球。對此消息，不少名醫紛紛跳出表示「比起川普，拜登其實更加危險」原因就出在日前的總統大選辯論會上。

▲美國總統大選日前舉辦首場電視辯論會，如今傳出川普確診，另一位候選人拜登的狀況引人擔憂。（圖／翻攝C-SPAN YouTube）