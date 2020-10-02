新北三峽本土登革熱群聚擴大！疾管署：再增5例確診

新北本土登革熱群聚連環爆！疾病管制署今（2）日再公布新北市三峽區新增5例本土登革熱確診個案，為4男1女，年齡介於40多歲至70多歲，研判皆為新北群聚擴大感染，累積本起群聚截至目前共計30人確診。
疾管署表示，新增的5名個案平時活動地以五寮里住家及筍園為主，發病日介於9月24日至9月29日。5名個案皆曾於發病期間因喉嚨痛、流鼻水、發燒、頭痛、關節痛/骨頭痛、肌肉痛或紅疹等症狀就醫，NS1快篩皆為陽性，經醫院採檢通報後於今日確診。
疾管署依據5人活動史及疫情現況研判感染地為五寮尖山筍園，為五寮里群聚之新增個案。
根據統計，本起群聚截至目前共計30人確診，分別為新北市三峽區26例、桃園市龜山區3例及八德區1例；國內累計46例登革熱本土病例，27例居住新北市(26例三峽區、1例中和區)，19例居住桃園市(15例桃園區、龜山區3例及八德區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。
因應本起群聚疫情，地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強相關防治措施，包括病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教等，另自9月29日起，在不影響人車進出前提下，針對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出並安排警員每日早晚2班對管制點巡守。截至目前已匡列具相關接觸史民眾共552人，其中採檢536人，檢驗陽性27人(含桃園市八德區1案)、陰性423人、檢驗中78人及8人待二採，社區監測將持續至10月30日。
疾管署再次呼籲，目前為登革熱流行季節，且近期各地降雨機會多，民眾應加強戶內外環境巡查，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；此外，平時如有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。
此外，民眾若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。