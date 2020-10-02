女約「2天1夜」外宿！同睡一床卻超尷尬　真相曝光男臉綠

孤男寡女共處一室總是給人無限遐想，兩人相約出遊若有包含外宿行程，是否代表著關係可望再進一步呢？有位男網友透露，一個女網友主動約他連假去宜蘭玩2天1夜，訂房時選訂了一張雙人房的房型，對方也OK。想不到入房後氣氛卻異常尷尬，一問之下才知道女網友安排這趟出遊的原因，真相曝光讓原PO超傻眼，不禁大喊是「誰問題大呢？」

▲原PO發文全文。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）