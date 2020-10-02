女約「2天1夜」外宿！同睡一床卻超尷尬　真相曝光男臉綠

孤男寡女共處一室總是給人無限遐想，兩人相約出遊若有包含外宿行程，是否代表著關係可望再進一步呢？有位男網友透露，一個女網友主動約他連假去宜蘭玩2天1夜，訂房時選訂了一張雙人房的房型，對方也OK。想不到入房後氣氛卻異常尷尬，一問之下才知道女網友安排這趟出遊的原因，真相曝光讓原PO超傻眼，不禁大喊是「誰問題大呢？」
一位男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己親身經驗，並形容這是「陌生男女同床共枕，最後翻臉的故事」。事情的經過是這樣，連假前一位女網友主動邀約原PO去宜蘭2天1夜，訂了一張雙人房的房型對方也說OK。
想不到當晚兩人入住之後，女方一直拖到凌晨2點多都不睡覺，好不容易上床，原PO想要進一步的肢體接觸也全被拒絕。原PO強調，對方主動提出外宿的邀約，「還願意同一張床睡覺，我不相信有男生真的沒有任何想法」，結果連牽手擁抱都不行，「那約2天1夜幹嘛，宜蘭當天來回就好啦」。
追問之下才知道，原來女方只是為了氣前男友，故意要讓前男友知道，她要去跟別的男生過夜。原PO表示自己聽到原因後更不爽，覺得氣氛很僵，於是當晚3點多就直接回台北解散了。最後詢問大家「認為這件事誰問題大呢？」
文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「都有問題」、「給你良心的建議：學會相信異性純友誼！學會尊重女生」、「應該是長相問題啦」、「出來玩遊戲規則要講清」、「年輕人還是太衝動」、「該慶幸沒遇到仙人跳」、「女生用這種方式賭氣真的很傻，其實原PO算有風度了」。（編輯：倪浩軒）