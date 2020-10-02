川普確診衝擊市場？謝金河揭「3指標」觀察：驚爆10月

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞今（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），消息一出震驚全球，不僅對美國大選投下變數，資本市場也面臨重大不確性的影響，美國道瓊工業指數開盤跌280點，但截至寫稿時間為止，跌勢並未擴大，維持在下跌200多點的區間。川普確診，市場會如何反應呢？對此，財信傳媒董事長謝金河認為，未來有「3個指標」值得觀察。

▲謝金河發文全文。（圖／翻攝自謝金河臉書）