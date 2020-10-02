川普確診衝擊市場？謝金河揭「3指標」觀察：驚爆10月

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞今（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），消息一出震驚全球，不僅對美國大選投下變數，資本市場也面臨重大不確性的影響，美國道瓊工業指數開盤跌280點，但截至寫稿時間為止，跌勢並未擴大，維持在下跌200多點的區間。川普確診，市場會如何反應呢？對此，財信傳媒董事長謝金河認為，未來有「3個指標」值得觀察。
謝金河今晚在臉書發文，評論川普確診對市場的影響。謝金河認為幸好適逢週五，接著市場有48小時緩衝時間。至於川普病情對市場影響有多大？謝金河認為有幾個指標值得觀察：
一是VIX恐慌指數，3月的恐慌指數一度衝上84.83，這個禮拜五，VIX收在25.71，川普染疫，恐慌指數立刻衝上32.5，如果VIX往上衝高，美股拉回機率大。
二是美元匯價，這次美元指數一度跌至91.746，又慢慢回升到93.348，如果美元快速走高，代表市場避險情緒升溫，股市回檔壓力大。
三是油價，川普確診，油價立即下跌逾5％，WTI跌至36.7美元，布侖特原油跌至38.85美元，而黃金，白銀也跟著下跌，但也代表市場重新尋找新方向。
謝金河指出，過去10次大選年，道瓊工業指數有7次上漲，3次下跌，今年道瓊工業指數到9月30日為止，下跌4.8％，能否扭轉頹勢？這個月是關鍵。謝金河並預言，「若拜登呼聲高，美國股市選前回檔壓力大」。（編輯：倪浩軒）