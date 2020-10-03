午後北返車潮湧現　國道11處易壅塞地雷路段出爐

今（ 3 ）日是中秋連假第 3 天，上午 0 至 5 時平均交通量為 5.5 百萬車公里，為年平均平日的 1.5 倍，高公局預估國道下午預期將出現北返車潮，全日交通量為 122 百萬車公里，建議北向用路人儘量於上午時段出發。
高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午 7 時，交通量為 9.0 百萬車公里，今日相關疏導措施包括 14-21 時國 5 北向高乘載管制、全天封閉國 1 埔鹽系統、虎尾北向入口及國 3 西濱北向入口、單一費率、國 3 新竹系統至燕巢系統採單一費率再 8 折收費、 0-5 時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預估，今日上午壅塞路段，將出現在國 1 北向圓山－大華系統、新竹系統－湖口、西螺－埔鹽系統、南屯－后里、大灣－台南系統、西向仁武－左營；國3北向關西－大溪、大山-香山、草屯－霧峰、竹山－中興；國 5 北向宜蘭－坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路 1968Ap p掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。
假期間高公局已規畫 4 條長途及 7 條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。