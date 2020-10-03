白晝之夜登場　板南線「南港、昆陽往北車」凌晨3時收班

台北白晝之夜活動今（ 3 ）日晚間登場，台北捷運配合活動舉辦，板南線「南港站及昆陽站」至台北車站，將延長單向營運服務至凌晨 3 時，沿途各站僅可下車出站、不可進站搭車，列車服務班距原則為 20 分鐘，將依人潮狀況調整或機動加開班次。