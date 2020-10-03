國1小客車追撞回堵4公里　國5車速不到40km恐塞到半夜

中秋節連續假期第 3 天，高公局表示，截至今（ 3 ）日上午 11 時，國道全線交通量為 30.3 百萬車公里，預估本日交通量為 122 百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國 1 北向汐止系統-五堵、東湖路段、國 3 南向土城-樹林、國 5 北向頭城-坪林等路段。
根據高公局資料，國 5 北向宜蘭至坪林上午 10 時後車潮逐漸湧現，甚至出現塞車情況，車速不到 40 公里，預估將塞到深夜 11 時之後，其他像是國 1 北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國 3 北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國 6 舊正-霧峰系統等路段，高公局預估下午可能會出現車多情形。
此外，高公局指出，今日上午 9 時 30 分於國 1 北向 348.5 公里處發生 2 輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午 9 時 39 分排除，造成後方車流回堵 4 公里； 10 時 27 分於國 1 北向 209.5 公里處發生 2 輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午 10 時 40 分排除，造成後方車流回堵 2 公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局說，假期間已規畫 4 條長途及 7 條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。