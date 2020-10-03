桃園爽辦萬人烤肉！醫痛批「平行世界」：2週後天佑台灣

每逢中秋連假，不少人都會相約親朋好友烤肉，而桃園中壢萬人封街烤肉今年邁入第19個年頭，由於疫情關係，改採實名制報名，但仍吸引超過一萬人響應活動。對此，腎臟科名醫洪永祥則在臉書痛批「疫情延燒至今，竟然還舉辦萬人封街烤肉，大家真的相信台灣社區已經沒有新冠肺炎？」

▲桃園中秋萬人烤肉今年參與人數突破萬人。（圖／NOWnews資料照片）