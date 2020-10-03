桃園爽辦萬人烤肉！醫痛批「平行世界」：2週後天佑台灣

每逢中秋連假，不少人都會相約親朋好友烤肉，而桃園中壢萬人封街烤肉今年邁入第19個年頭，由於疫情關係，改採實名制報名，但仍吸引超過一萬人響應活動。對此，腎臟科名醫洪永祥則在臉書痛批「疫情延燒至今，竟然還舉辦萬人封街烤肉，大家真的相信台灣社區已經沒有新冠肺炎？」
這次的烤肉活動，新都心生活文化協會事前申請中壢區公所旁六和路、九和五街、九和六街、廣停一停車場路權，從1日凌晨就開始封閉，家家戶戶在中午時分就將烤肉裝備搬到定點，天還未暗，街道上就擠滿了人，協會理事長莊金泉說，今年報名組數將近1000組，約1萬人參與，人數超過往年，看來大家都被「悶壞」了。
對此，名醫洪永祥在臉書痛批「全世界武漢肺炎持續燒到爆的2020年10月，台灣人民卻活在平行宇宙！與世界接軌最近、最危險國門的入口不是桃園嗎？萬人瘋街烤肉好熟悉的名詞啊，這不是武漢爆發前的萬家宴？口罩呢？社交距離呢？」
洪永祥表示「大家真相信台灣社區已沒有新冠肺炎？這跟相信美國會出兵幫我們打仗一樣荒謬，但大家都相信，只能天佑兩週後的台灣，這比軍機繞台更讓人擔心一百倍以上」。（編輯：張嘉哲）
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