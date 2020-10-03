加利黑心口罩防病毒更勝實名制口罩？指揮中心回應了

加利科技日前爆出將中國大陸製口罩，混充實名制口罩在台販賣，引發各界批評，不過一名 Youtuber 「台灣星火」昨日發布影片，他將加利口罩與實名制口罩送檢，發現加利口罩細菌過濾效率勝過實名制口罩。對此，中央流行疫情指揮中心今（ 3 ）日回應，其報告的可驗證性無法完全採信。