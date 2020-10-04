中秋收假路況　高公局預估3國道路段恐塞

今（4）日為中秋節連續假期第4日，昨（3）日全日交通量為113百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日之1.2倍，昨日下午北向路況主要為國1頭份至竹北及國5頭城至南港系統路段於22時後紓解，其餘僅零星壅塞路段。至於本日零時到5時平均交通量為8.0百萬車公里，為年平均2.2倍，預估本日交通量為114百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括：14至21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段，因今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。





假期間高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。





