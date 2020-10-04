國慶連假恐遇輕颱？氣象局：路徑還難預估

今（4）日為中秋連假最後一日，中央氣象局表示，各地天氣穩定大多為多雲到晴，各地高溫在33到35度，不過從明（5）日開始，東北風增強，北台灣的氣溫將驟降，預計在下周二、周三氣溫最低，高溫僅有24度。另外，台灣東方海面2千公里處目前有一個低氣壓，中央氣象局指出，未來可能發展成輕度颱風，預計在國慶連假期間影響台灣。

中央氣象局指出，今日風向以偏東風為主，水氣仍較少，各地大多為多雲到晴，秋高氣爽，僅迎風面東半部有零星降雨，西半部山區要留意午後局部短暫雷陣雨。溫度方面，西半部高溫可達到33至35度，南投、高屏部分地區有36度以上發生的機率，東半部高溫31、32度，至於各地低溫約22至26度，西半部地區日夜溫差大。

中央氣象局說明，未來一周的天氣將在明日有明顯的變化，主要是因為東北風增強，所以在北台灣地區高溫會降到25至27之間，和今天比較有8至10度的降幅，不過對中南部地區則影響不大，高溫依然維持32至34度，預計在北台灣地區下周二、周三來到氣溫低點，最高溫為24度，且北部、東半部將會有短暫降雨。





另外，目前在太平洋上大低壓帶中有一個低氣壓，目前距離台灣東方海面約2千公里，不過移動緩慢，可能持續往西北西方向移動。中央氣象局表示，該低氣壓未來將有機會成為輕颱，但由於變因還相當多，目前預估的路徑也相當多變，預計要再過一兩天預估狀況才會比較明朗，不過大概會在國慶連假的9、10日影響台灣。





