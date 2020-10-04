國五現收假車潮　觀光風景區交通地雷時段一次看

今（4）日為中秋節連續假期的第4天，至上午8時止，省道路況大致順暢，但公路總局預估今日午後會有收假車潮湧現，截止上午11點30分，國道五號南下、北上路段均湧現車潮，尤其是頭城-坪林行控北向路段車速僅每小時38公里，另外由於收假天氣晴朗，各地觀光風景地區仍會有車多時段情形，公路總局也公布交通尖峰時段預估，提供駕駛人參考。