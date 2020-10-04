逾592萬筆台人個資遭駭　人力銀行回應了

根據媒體報導，我國治安單位追查跨國性網路非法交易事件時，發現國內一家人力銀行電腦系統在中秋節前夕遭中國駭客侵入，高達592萬國人的身分證、姓名、生日，甚至手機、地址全都露，以500、1000美元的價格在中國網站上販售，對此，人力銀行今（4）日回應，目前看到駭客公開的35筆資料都是2013年的舊資料，已向調查局報案，並於網站公告相關訊息。

台灣治安人員在中國暗網交易論壇上發現，一名署名rootkit的不明人士，將592萬4397筆的台人詳細個資，包含檔案編號、姓名、性別、出生年月日、身分證字號、手機號碼、email與住址等詳細資訊，放在網站上販售，受害人從20至58歲就在列其中。根據主計總處統計，今（2020）年8月的就業人數為1150萬7千人，相當於我國過半勞動力人口個資外洩。

針對個資外洩事件，104人力銀行發出聲明表示，經初步了解，目前駭客公開的35筆資料都是2013年的舊資料，目前已向調查局報案，並於網站公告相關訊息。

104也強調，資安是一件永無止盡的防護工程，104人力銀行近年來已於管理面通過ISO 27001資訊安全管理與BS 10012個人資訊管理制度驗證，並於資安防護技術佈建包括源碼檢測、弱點掃描、滲透測試、資料遺失偵測、端點攻擊防禦等資安工程，未來也將持續強化資安建設，保護使用者個資安全，若求職者仍有疑慮，可諮詢104人力銀行客服人員。



