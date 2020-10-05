瑞士最低月薪12萬卻過得比台灣差？內行揭「1關鍵」打臉

瑞士日內瓦日前公投通過決策，宣布最低時薪為23法郎（折合台幣約736元），若換算成一周工時41小時，最低月薪則可達3772法郎（折合台幣約12.1萬元）。然而，近日有網友卻在PTT八卦板表示，「瑞士最低月薪12萬，其實過得比台灣22K差？」對此，一名在澳洲住了4年的網友就分享「自身經驗」打臉。

原PO發文提到，自己日前有看到瑞士日內瓦基本薪資12萬的消息，但有不少鄉民卻說「其實12萬不一定過得比台灣好，像是他們物價很高、稅很重之類的...」這讓他不禁好奇發問「所以瑞士領12萬月薪，其實過得比台灣22K差哦？瑞士人怎麼這麼慘...」

貼文一出，網友隨即議論紛紛，有人留言「日內瓦物價嚇死人，中餐一盤台幣七八百」、「歐洲薪水高，但物價餐館更是貴」、「瑞士隨便一個三明治都台幣500up」、「超想去瑞士賣雞排，一片賣250」；不過也有人反轟「住瑞士誰跟你天天外食？日內瓦物價也沒多高好嗎？」「他們有更好的社會福利，退休制度，同樣差不必擔心晚年」、「全世界物價其實沒比台灣高多少，原物料很便宜」、「自己會煮的話，真的超輕鬆，美國牛肉便宜得要命，日本也不貴」。

▲一名住在澳洲4年的網友表示，基本上只要住在台灣以外非亞洲人的地區，都會有一個觀念，即「服務費用遠高於材料成本」，他認為，要說物價絕對是台灣比較貴，但人力成本卻很低。（示意圖／取自Unsplash）

對此，一名住在澳洲4年的網友則表示，基本上只要住在台灣以外非亞洲人的地區，都會有一個觀念，那就是「服務費用遠高於材料成本」，要說物價絕對是台灣比較貴，但人力成本卻很低，所以在台灣很多人的觀念都是「吃外食比自己煮便宜，又方便」，不過其他地方就並非如此了，大多是自己煮便宜許多。

該名網友透露，自己剛到澳洲農場工作時，因為薪水很少，只有19澳左右的時薪，他一個禮拜的伙食費只能壓在25澳（折合台幣約518元）以下，但可以買 2公升鮮奶（2澳）、1公斤培根（5澳）、1盒蛋12顆裝（3澳）、5公斤半價的米（8澳）、500g冷凍花椰菜（2澳）、一條土司（1澳）、起司片24片裝（3澳）與美乃滋（2澳），其中米和美乃滋不是每周都買，1個多小時的薪水足夠讓他活1周。

至於台灣呢？該名網友直言，最低薪資每小時160元，但2公升鮮奶買完就沒了...更別提外食費用，他指出，澳洲買1份麥當勞套餐約13澳幣（折合台幣約269元），以他目前時薪26澳幣而言，「上班1小時可以吃兩份餐，台灣上班1小時可以吃一份多」，因此他便下結論：「台灣不是物價便宜，是人力便宜」。（編輯：許苡晴）