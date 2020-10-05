公費流感疫苗即日起開打　陳時中挨針讚：護理師技術很好

公費流感疫苗今（ 5 ）日起提供 10 大類民眾免費施打，疾管署舉辦「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，呼籲符合資格的民眾應盡快接種，衛福部長陳時中也在記者會中搶先接種流感疫苗，還稱讚護理師「技術很好」，沒有太多不適，建議民眾施打前可向醫療院所電話預約，分流人潮也可以避免排隊。
疾管署表示，今年公費流感疫苗接種對象與去年一致，採購流感疫苗數量亦與往年相同約 600 萬劑，疫苗量可涵蓋 25.5% 全人口數，提醒符合公費流感疫苗接種資格民眾，應儘速接種。
衛福部長陳時中指出，目前新冠肺炎疫情尚未明朗，轉眼即將進入流感好發季節，因流感與新冠肺炎部分症狀相似，且難以排除同時感染流感及新冠肺炎的可能性，若流感造成大流行，將可能增加醫療體系負擔，因此接種流感疫苗將可降低感染流感風險，減少非必要就診，也呼籲接種前可向醫療院所電話預約，分流人潮也可以避免排隊，同時也要保持社交距離、戴口罩。
疾管署提醒，接種流感疫苗後約 2 周開始產生抗體，保護力約維持 1 年，且流感病毒易發生變異，每年流行的病毒株皆稍有不同，為了確保獲得完善的防護力，呼籲符合公費接種資格之民眾應每年接種流感疫苗。
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