公費流感疫苗即日起開打　陳時中挨針讚：護理師技術很好

公費流感疫苗今（ 5 ）日起提供 10 大類民眾免費施打，疾管署舉辦「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，呼籲符合資格的民眾應盡快接種，衛福部長陳時中也在記者會中搶先接種流感疫苗，還稱讚護理師「技術很好」，沒有太多不適，建議民眾施打前可向醫療院所電話預約，分流人潮也可以避免排隊。