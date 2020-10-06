繁華似錦　青埔正夯「櫻花緻」坐擁綠廊水岸靜巷宅

中壢青埔最好的年代已經到來，近年青埔周邊住宅建地價格一路翻升，成交價從去年的4字頭，到今年9月已經到達8字頭。桃園升格後建設經費增加，人口成長也最多最快、就業機會多、各項建設陸續到位展現利多條件，加上史無前例的超低利率，大批置產買盤也都蓄勢準備前進青埔。台商回流，青埔房產也成為他們首選。位於青埔A18站前1400米的優質靜巷宅「櫻花緻」，即將引爆這一波的青埔卡位熱潮。
交通區位四通八達，擁有最優勢交通網，青埔地區鄰近機場以及高鐵，同時機捷可連接雙北捷運網和台鐵，附近有2號國道可連接中山高以及北二高，全國有此四通八達又便利的交通網，只有青埔。住青埔輕鬆享受北北桃一日生活圈的便捷，但卻能以3字頭一點點房價就能入主青埔，這樣的條件和機會稍縱即逝，想要國家隊的建設和國際級的青埔，現在就是最好時機。
擁有青埔唯一全街廓1663坪完整基地，戶戶邊間，衛浴全開窗通風採光絕佳。面對新街溪水廊，大型主題公園像是「青塘園」、「橫山書法藝術館」都在附近，同時鄰近兒三、兒五(同心公園)、公七活動中心、足球場以及7-11。已發包完成的萬坪南區水資源中心，未來具備休憩觀光、生態養設以及環境教育等特色的公共親水空間。
「櫻花緻」鄰近A18及大江生活圈，享受雙核心商圈的便利，卻能擁有商圈靜巷的安逸和寧靜。全社區201戶，單層4戶，坪數規劃及房型為25坪2房、35坪3房以及45坪4房，開價35萬起。目前賞屋客層多為雙北青壯世代置產客，也有不少自住型客源準備進場。近年來多家7-11、全聯、IKEA和藏壽司陸續進駐，重劃區機能也逐漸完善成熟，未來的發展增值潛力勢必不可限量。