繁華似錦　青埔正夯「櫻花緻」坐擁綠廊水岸靜巷宅

中壢青埔最好的年代已經到來，近年青埔周邊住宅建地價格一路翻升，成交價從去年的4字頭，到今年9月已經到達8字頭。桃園升格後建設經費增加，人口成長也最多最快、就業機會多、各項建設陸續到位展現利多條件，加上史無前例的超低利率，大批置產買盤也都蓄勢準備前進青埔。台商回流，青埔房產也成為他們首選。位於青埔A18站前1400米的優質靜巷宅「櫻花緻」，即將引爆這一波的青埔卡位熱潮。

▲擁有青埔唯一全街廓1663坪完整基地，戶戶邊間，衛浴全開窗通風採光絕佳。（圖／資料照片）

× ▲擁有青埔唯一全街廓1663坪完整基地，戶戶邊間，衛浴全開窗通風採光絕佳。（圖／資料照片）

▲大型主題公園像是「青塘園」、「橫山書法藝術館」都在建案附近。（圖／資料照片）

× ▲大型主題公園像是「青塘園」、「橫山書法藝術館」都在建案附近。（圖／資料照片）

▲鄰近A18及大江生活圈，享受雙核心商圈的便利。（圖／資料照片）