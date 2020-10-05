快訊／檢疫期滿才確診　女自菲律賓返台染新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心今（ 5 ）日公布，國內新增 1 例境外移入新冠肺炎病例，為本國籍 30 多歲女性（案 518 ），今年 1 月至菲律賓工作， 9 月 18 日返台，於10月3日檢疫期滿離開檢疫所後，前往醫院自費採檢，因檢出弱陽性確診，目前住院隔離中。
指揮中心表示，案 518 在菲律賓工作期間，曾於 6 月 19 日至 27 日間陸續出現發燒、嗅覺喪失、腹瀉等症狀，於當地就醫及檢出武漢肺炎陽性，經住院治療後症狀改善，並於 7 月下旬進行兩次採檢，結果皆為陰性。
指揮中心說，案 518 於 9 月 18 日自菲律賓返台，入境迄今無不適症狀，機場採檢結果為陰性，但因擔心自身健康，於 10 月 3 日檢疫期滿離開檢疫所後，前往醫院自費採檢，因檢出弱陽性（ Ct 值 33 ）於今日確診，目前住院隔離中。
指揮中心指出，衛生單位已初步掌握個案檢疫期滿後至住院隔離前之相關接觸者 2 人， 1 人為同住家人，無症狀，列為居家隔離對象； 1 人為髮廊美髮師，因雙方全程有佩戴口罩，列為自主健康管理對象。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。