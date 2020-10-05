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使用率僅2.25%　澎湖鄉親緊急搭機包訂機位暫緩實施

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-10-05 15:06:45

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▲澎湖縣政府與華信航空簽訂「澎湖居民應急或緊急醫療搭機需求機位保留作業」合作契約，不過試辦期總共包訂機位600座位數，需求僅有20人。（圖／記者張塵攝，2020.10.05）

澎湖縣政府參考連江縣政府實施「承包航空公司機位補貼作業要點」模式，經華信航空公司同意簽訂「澎湖居民應急或緊急醫療搭機需求機位保留作業」合作契約，不過自8月20日起至9月30日試辦，包訂機位600座位數，需求僅有20人；縣府為節省公帑，並考量觀光淡季，鄉親緊急搭機需求包訂機位作業將暫緩實施。



航空公司現場售出219座位數，尚需補貼649座位數，使用率僅有2.25%，支付金額高達117萬2,987元。


▲澎湖縣政府為節省公帑，並考量觀光淡季來臨，鄉親緊急搭機需求包訂機位作業將暫緩實施。（圖／記者張塵攝，2020.10.05）
▲澎湖縣政府為節省公帑，並考量觀光淡季來臨，鄉親緊急搭機需求包訂機位作業將暫緩實施。（圖／記者張塵攝，2020.10.05）
澎湖縣政府以包訂機位方式保留固定航班，每班3個機位供澎湖民眾緊急所需，協助鄉親因就醫、奔喪等緊急搭機需求，提供保留機位，確保鄉親交通權益，日前在澎湖縣議會支持下編列預算執行。

該方案施行後，澎湖到台北、高雄航線每日保留雙向、每日2班(中、下午)航班預留12個座位，2航線共24個座位，每班3個機位，由縣府於航班出發60分鍾提供名單、若於當天未受理鄉親需求，尚可再由華信航空售出給現場候補旅客，未送名單、未補上候補旅客之包位數，由縣府支付未使用包機位費用。


旅遊處表示，經評估各航班平均搭載率未達7成，且依交通部民用航空局統計澎湖航線運能較去(108)年同期9月增加10.5%座位數、10月減少-4.6%座位數，經查詢立榮、華信官網訂位系統，目前每日尚有空位，考量目前已進入澎湖縣觀光旅遊淡季，馬公航空站每日平均載客率約80%，運能尚足以提供本縣鄉親及遊客使用，縣府包訂機位額度鄉親使用率低僅2%，故暫緩實施，但後續鄉親應急或就醫需求，兩家航空公司仍將循往例積極協助。

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