打一針卡安心！澎湖今年採購2萬3,650劑四價流感疫苗

109年公費流感疫苗於10月5日起全國同步正式開打，澎湖縣長賴峰偉5日一早到馬公市第一衛生所接種疫苗，並關心疫苗注射情形，他呼籲民眾踴躍接種，澎湖縣今年共計採購2萬3,650劑四價流感疫苗。
澎湖縣提供符合公費接種資格的民眾施打流感疫苗，接種疫苗可以預防40%至60%流感感染機率，更可以避免70%以上的死亡或重症，呼籲公費對象儘早接種。
賴峰偉表示，秋冬季節是一般流感的流行期，接種疫苗是預防流感最有效的方法，今年因疫情防疫意識提升，預期接種長者相當踴躍，今年為加強照護長者的健康，縣府編列預算，讓設籍本縣65歲以上長者能再免費接種肺炎鏈球菌(13價)疫苗，以減少因肺炎鏈球菌感染引發相關併發症及死亡的機率。
衛生局指出，今年公費流感疫苗接種對象與去年相同，包括滿6個月以上至18歲青少年、孕婦及6個月內嬰兒之父母、50歲以上成人、高風險慢性病患及罕見疾病及重大傷患者、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、醫事衛生等防疫相關人員、禽畜養殖與動物防疫相關人員、安養及養護機構等。
衛生局提醒，流感疫苗接種地點除各鄉市衛生所室外，亦有18家醫療院所提供鄉親接種服務，其中6個月以上至3歲嬰幼兒僅開放各鄉市衛生所、三總澎湖分院附設民眾診療服務處、周明河兒科診所及陳麒勛兒科診所等3處施打。