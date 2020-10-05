哆啦A夢道具回來了！麥當勞4款抱枕將限量開賣

來自未來的藍色貓型機器人哆啦A夢陪伴全球50年，更是「跨世代」的童年回憶，台灣麥當勞與哆啦A夢攜手合作，今（5）日宣布將推出期間限定4款抱枕，記憶麵包、友誼鈴鐺等經典道具造型抱枕將從7日開始販售，而經典哆啦A夢、療癒銅鑼燒則在14日全台限量開賣。

擁有千奇百怪的道具以及可愛外型，早已征服粉絲半個世紀，為歡慶哆啦A夢漫畫50周年，麥當勞與哆啦A夢攜手打造2020期間限定「DORAEMON愛作夢抱枕」，將自10月7日起至11月3日止，推出4款經典造型，10月7日上午11點首推「記憶麵包」、「友誼鈴鐺」；10月14日上午11點「經典哆啦A夢」、「療癒銅鑼燒」接續登場，全台限量8萬個，粉絲手腳不能慢。

▲為歡慶哆啦A夢漫畫50周年，麥當勞與哆啦A夢攜手打造2020期間限定「DORAEMON愛作夢抱枕」。（圖／業者提供）

麥當勞表示，哆啦A夢自1970年長期連載至今已50年，豐富並陪伴了許多人的童年，不僅漫畫在全世界銷量已超過1億本，帶動的周邊產品更是無可限量，因此看準商機，特別提供一組能溫暖並陪伴所有哆啦A夢粉絲的暖心抱枕，讓生活增添歡樂與溫馨。



