北捷1000萬回饋金逾期未領　今起1個月內開放補領

台北捷運 2 月起推出常客優惠回饋金，取代過去電子票證 8 折優惠，不過回饋金僅有 6 個月的領取期限，過期就會失效歸零，引發外界批評。台北捷運今（ 5 ）日宣布，將針對今年 1 至 3 月已逾期回饋金開放補領機制，即日起至 11 月 4 日，民眾可持票卡至捷運車站詢問處補領回饋金。