北捷1000萬回饋金逾期未領　今起1個月內開放補領

台北捷運 2 月起推出常客優惠回饋金，取代過去電子票證 8 折優惠，不過回饋金僅有 6 個月的領取期限，過期就會失效歸零，引發外界批評。台北捷運今（ 5 ）日宣布，將針對今年 1 至 3 月已逾期回饋金開放補領機制，即日起至 11 月 4 日，民眾可持票卡至捷運車站詢問處補領回饋金。
經統計，台北捷運今年 1 、 2 、 3 月逾期未領取回饋金，分別為 644 萬、 310 萬、 210 萬元。台北捷運表示，今日會透過「台北捷運 Go 」 App ，針對未領取 1 至 3 月回饋金的民眾發送提醒簡訊，民眾可於 11 月 4 日前至捷運車站詢問處，反映回饋金已逾期未領取，車站人員確認後，將逾期未領取回饋金補加值至該票卡中。
台北捷運提醒，常客優惠方案回饋金採自動累計、計算及加值方式辦理，旅客只要持同一張票卡搭乘捷運，次月 1 日起首次通過捷運閘門時，即自動加值回饋金至票卡之電子錢包，有效期間為 6 個月。
台北捷運指出，常客優惠方案回饋金有效期限相關規定，已事先公告於官方網站，符合「消費者保護法」規範。民眾可下載「台北捷運 Go 」 App ，加入會員並綁定票卡，一旦成為會員，即可查詢票卡扣款金額、次數及可領取的回饋金。