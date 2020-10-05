iPhone 12傳有5機型！超親民價1.9萬起還有「珊瑚色」

外傳將於今年秋季登場的蘋果（Apple）iPhone 12，今（5）又傳出更多新消息。綜合外媒報導，本次iPhone 12可能將推出iPhone 12 mini、 iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max等5種機型。其中，最入門款的mini 64GB售價僅649美元，折合新台幣約1.9萬元；而最高端版本的Pro Max 512GB 則要價1399美元，折合新台幣約4萬元。
爆料達人Jon Prosser於推特指出，iPhone 12系列預計推出5.4吋螢幕的iPhone 12 Mini、6.1吋大的iPhone 12、較強性能的iPhone 12 Pro以及6.7吋螢幕且高效能的iPhone 12 Pro Max等共4款機型；其中，mini與iPhone 12將有64GB、128GB以及256GB，而Pro 與Pro Max則有128GB、256GB及512GB。
在售價方面，據爆料者「Apple RUMORs」10月初的推文，mini定價為649至799美元之間，折合新台幣約1.9萬元起；至於螢幕最大也最高規格的Pro Max，價格則介於1099到1399美元之間，最貴版本的iPhone 12 Pro Max 512GB折合新台幣約4萬元。
不過，另有陸媒《手機中國》與德國網媒WinFuture報導稱，根據經銷商的資料顯示，本次iPhone 12系列將推出iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max等5種機型，入門款的mini同樣為64GB、128GB、256GB等3種版本，並有黑、白、藍、紅、黃以及珊瑚色；其餘4種版本則是128GB起跳，另有256GB、512GB等規格，且僅有黑、白、銀等3種基本色可選擇。
12系列與去年iPhone 11相比，除了多出小螢幕版的iPhone 12 mini，價格也較為親民，且出乎意料都推出多款顏色，勢必將在中低階市場掀起一陣旋風；至於高階版本預計都有128GB起跳，雖最高規版的建議售價將創下iPhone歷史新高，但搭配A14 晶片或將帶給消費者「逆天」效能，也引起許多金字塔頂端消費族群的期待。