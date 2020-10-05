iPhone 12傳有5機型！超親民價1.9萬起還有「珊瑚色」

外傳將於今年秋季登場的蘋果（Apple）iPhone 12，今（5）又傳出更多新消息。綜合外媒報導，本次iPhone 12可能將推出iPhone 12 mini、 iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max等5種機型。其中，最入門款的mini 64GB售價僅649美元，折合新台幣約1.9萬元；而最高端版本的Pro Max 512GB 則要價1399美元，折合新台幣約4萬元。

▲爆料達人Jon Prosser於推特指出，iPhone 12系列預計推出Mini、12、12 Pro以及12 Pro Max等共4款機型，且規格自64GB起。（圖／翻攝自推特)