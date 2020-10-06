說完調漲保費就走！醫怒斥陳時中：開會模式刷新三觀

台灣健保是國人引以為傲的醫療體系，但近幾年不斷傳出健保將破產，調漲健保費用的聲浪不斷。而日前衛福部長陳時中出席「健保國是論壇」時，僅表明將調漲健保費用就走人，此舉引發醫界不滿，認為整場論壇只剩醫師與專家們互相討論，胸腔重症醫師蘇一峰更怒斥「健保開會模式讓人刷新三觀...」

陳時中日期出席「健保國是論壇」時表示，每年健保預算成長2％，但是實際支出成長4％，台灣健保開設25年已走到一個分水嶺，調漲保費勢在必行，盼民眾是以「投資健康」的概念看待保費調漲，絲毫沒有提出對於健保弊端的解方。

▲陳時中日前在「健保國是論壇」上僅說明調漲保費就走人，引發蘇一峰醫師不滿，在臉書怒斥「健保開會模式總是讓人刷新三觀...」。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

對此，蘇一峰醫師在臉書發文直說「健保開會模式總是讓人刷新三觀...專家不是沒收到開會通知，就是簽到等於同意，現場明明沒共識卻等於通過政策…」他透露，這次國是會議是官搶先發言，一講完旋風式離開，只留下滿屋錯愕的醫藥專家，「健保幾千億的國家花費，政策閉門造車，不受民意的監督...」

而由外科醫師經營的臉書粉專《鮪魚肚醫師543》也提到，關於健保制度的 「健保國是論壇」，醫界認真研究準備，希望屆時能讓政府明白目前健保的弊端，同時討論解方，結果，陳部長來去匆匆，僅說「健康要投資」，只談開源不敢提節流，表明將調漲保費就走了！

《鮪魚肚醫師543》並怒斥「就這樣，一場論壇，只剩醫師與專家們互相討論，政府代表走光光！」更直呼「明明就預算只有這些，還要一直加新的東西進來，當然不夠啊！不夠的時候，轉頭就

叫我們醫護共體時艱嘛

！」（編輯：許苡晴）