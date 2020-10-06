昌鴻颱風「預測路線」恐增強迴轉！國慶連假天氣關鍵曝光

今（6）日受到東北風影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區也有零星降雨，新竹以南主要為多雲到晴的天氣，中午過後南部山區有局部短暫雷陣雨；北台灣較涼，高溫約24至28度，花東高溫28至30度，中南部高溫約33度，各地夜間低溫22至25度，中南部日夜溫差大，南北溫差也較大；第14號颱風「昌鴻」，5日晚上8時位於台北東方約1840公里之海面上，預測周四前（8日前）會緩慢往琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，但預測路徑不確定性仍偏高。對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》透露昌鴻可能再迴轉。

▲根據中央氣象局最新（6日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，第14號颱風「昌鴻」緩慢增強，朝琉球東方海面再向北迴轉（左），70%不確定性範圍（紅框處）很大。最新（5日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式50次模擬顯示，其未來的路徑很分歧（右圖）。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）