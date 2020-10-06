昌鴻颱風「預測路線」恐增強迴轉！國慶連假天氣關鍵曝光

今（6）日受到東北風影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區也有零星降雨，新竹以南主要為多雲到晴的天氣，中午過後南部山區有局部短暫雷陣雨；北台灣較涼，高溫約24至28度，花東高溫28至30度，中南部高溫約33度，各地夜間低溫22至25度，中南部日夜溫差大，南北溫差也較大；第14號颱風「昌鴻」，5日晚上8時位於台北東方約1840公里之海面上，預測周四前（8日前）會緩慢往琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，但預測路徑不確定性仍偏高。對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》透露昌鴻可能再迴轉。
吳德榮表示，根據中央氣象局最新（6日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，第14號颱風「昌鴻」緩慢增強，朝琉球東方海面再向北迴轉（左），70%不確定性範圍（紅框處）很大。最新（5日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式50次模擬顯示，其未來的路徑很分歧（右圖）；順利通過其西北方的「鞍形場」，受西風導引向東北遠離的系集次數明顯增多；未通過「鞍形場」而受東風導引向西前進的系集次數大幅減少，可見這兩類路徑機率的消長，既然模式模擬仍在調整，應持續觀察。
最新（5日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周四東北風水氣略減，桃園以北雲量多，天氣涼；北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，大台北近山區的平地亦有零星飄小雨的機率；花東有局部短暫雨；新竹以南影響小，為多雲時晴、中南部山區午後有小範圍短暫陣雨的機率。
「國慶連假」（9至11日）及下周一（12日）的天氣，若颱風順利通過「鞍形場」，向東北迴轉遠離；則台灣受東北風影響，各地氣溫逐日小幅回升；迎風面桃園以北及東北部雲量較多、有局部短暫雨，仍偏涼；花東亦有局部短暫雨的機率；新竹以南為多雲時晴，中南部山區午後有小範圍短暫陣雨的機率。
不過，吳德榮也提到，東北風輸送水氣的多寡、以致降雨範圍產生變化，則與「昌鴻」靠近的程度有關，有不確定性，應持續觀察並調整。（編輯：賴詠璿）