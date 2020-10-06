輕颱昌鴻北轉日本機率高　北部地區陰雨綿綿

輕度颱風昌鴻距離台灣目前還有1800公里，不過中央氣象局今（6）日預估，在周四（8）前輕颱昌鴻會緩慢往琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，而今日天氣受到東北風影響，北部地區將會局部短暫雨，提醒民眾出門要記得攜帶雨具。