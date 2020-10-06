許多計畫未註明政策行銷　審計長點名農委會「最嚴重」

《科學人》雜誌日前於臉書上刊登瘦肉精美豬爭議廣告，引起各界對政府政策行銷預算編列的關注。對此，審計長陳瑞敏昨（5）日於立法院指出，機關的預算採購程序雖沒問題，但有很多計畫必未指明是政策行銷，且其中以農委會的狀況最嚴重。對此，農委會回應，使用進口損害基金採買廣告，符合相關規定。