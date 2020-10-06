教團批校園霸凌問券不應納入「師對生」　教部：仍為草案

教育部於今（2020）年7月21日修訂「校園霸凌防治準則」，將校園霸凌從「生對生」改為「校長、教職員工生對生」的霸凌，但這項修訂本引起教團不滿。全國教師工會總聯合會今（6）日召開記者會表示，這樣的問券「讓老師陷入恐怖氛圍中」、「鼓勵學生當抓耙仔舉報老師霸凌」，對此，教育部回應，此問卷仍在草擬階段中，也將邀集相關團體意見。

「教育部推動防治校園霸凌實施計劃」草案的實施方法中，明定中等學校及國小五、六年級，應於每年4月辦理1次記名校園生活問卷調查普測、每年10月辦理1次不記名校園生活問卷調查普測，並追蹤問卷反映個案詳予輔導，函送教育部彙辦。

全教總表示，根據此一規定，教育部擬定了學生問卷，問卷中除了調查生對生的霸凌外，另一半是調查師對生的霸凌，問卷內容包含「老師曾經教唆其他同學對我進行欺負行為」、「我曾經被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」、「我曾經被老師在公開場合大聲羞辱，例如：被說表現不好而讓學校丟臉。」





全教總認為，這些問題的內容較為模糊，容易造成教師的管教行為變成學生口中的霸凌，也容易引導學生對於教師的訓誡視為霸凌，這樣的問卷內容恐怕變成學生鬥爭老師的工具，倘若操作不慎將變相鼓勵學生當抓耙子，而教師則成為打擊目標。

教育部表示，為配合108年修正教師法及今年修正校園霸凌防制準則，教育部乃草擬修正「校園生活問卷」，但此問卷仍在草擬階段中，並非如同外界所傳將立即實施。教育部也強調，深知「校園生活問卷」的重要性，為求慎重周延，也將邀集相關團體對於問卷徵詢各方意見，以符合社會各界多方期待。



