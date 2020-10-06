考上台大電機！學霸「想當公務員」　憑1點眾人啞口無言

雖說台灣人對「名校迷思」的思維已逐漸鬆綁，不過憑努力考上頂尖學校的學生還是不少人眼中的「成功樣板」，而近日就有網友提到自己朋友的小孩重考上台大電機系，儘管目前還沒畢業，但已經確立未來人生不願投身科技業，而是志向要考公務員，話題掀起網友兩派論戰。

今（6）日一名網友透露友人的孩子一直以來都是資優生，從建國中學畢業後，考上新竹某國立大學的機械系，雖然已經算是頂校了，但孩子卻還想再努力拚一年，結果成功考進台大電機系，看似一條康莊大道已經鋪好就等著他走上去了，沒想到在一次聚會當中，自己好友的兒子卻突然提到「想考公務員」的念頭，讓在場人士全傻眼。

▲這位一路都是資優生的學霸成功重考上台大電機，卻表示自己想考公務員。（示意圖／翻攝Pixabay）

原PO好友兒子在提及未來職涯選擇時表示，自己決定要考公務員，直言「反正家裡有房，存下來的錢拿去存股」，更用「何必進科技業廝殺呢」一句話讓原PO瞬間無言，也不禁開始思考台大電機考公務員這個「特別」的決定是否合理，同時強調自己認為這樣的決定與主流價值觀不同，相當特別，並非有意要公審這位學霸孩子，也希望網友們分享意見。

▲原PO好奇台大電機系畢業選擇考公務員的原因眾人是否認同。（圖／翻攝PTT）

而文章曝光後，就有網友認為人才替國家服務很好，加上家裡沒有經濟壓力，這樣的人生選擇其實也能讓他過著愉快的人生「公務機關清大交大碩士一堆，有什麼大驚小怪的」、「不跟別人比錢，本來就能輕鬆自在吧」、「人才替國家服務不好嗎？」、「建議他去《科技政委》唐鳳辦公室工作，協助推動我國智慧政府和數位治理相關業務，政府現在很缺優秀的科技業人才投入政府端」。

不過也有另一派網友就提醒，其實有能力考到台大電機，應該會有比較多元的選擇，「台大電機絕對找得到不太加班錢又比公務員多的公司」、「我是他爸媽會哭暈在廁所」、「十年後看同學收入是你的三倍時不要後悔就好」、「同學40幾歲就退休你還要上班就ok啊」，事實上綜合網友意見，不少民眾就認為其實每個人有不同想要的生活，問心無愧即可。（編輯：楊智傑）