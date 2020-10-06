看到「綠底金豬」就是國產豬！台灣豬標章11月起開放申請

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看到「綠底金豬」就是國產豬！台灣豬標章11月起開放申請

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-06 16:22:09

▲農委會主委陳吉仲今（6）日表示，台灣豬標章預計11月受理餐飲通路業者申請，明年全面推廣。（圖／記者葉政勳攝）
▲農委會主委陳吉仲今（6）日表示，台灣豬標章預計11月受理餐飲通路業者申請，明年全面推廣。（圖／記者葉政勳攝）
中央畜產會今（6）日公布台灣豬標章得獎名次，並由行政院農業委員會主委陳吉仲親自頒發前三名得獎者獎金與獎狀，其中第一名獎金更高達10萬元。陳吉仲指出，台灣豬標章就是要讓消費者能夠多重選擇，並達到保護國內產業的功效；至於民眾若違法使用台灣豬標章，依衛福部相關法律，最高可處400萬元。
畜產會表示，本次徵選活動，報名期間僅短短7日，遞件作品達2354件；而網路投票部分，短短8天投下逾7萬8000票次，尤其總統蔡英文9月25日也在臉書上撩落去，邀請各界一起上網投票後，票次更是瞬間上衝，顯見活動熱烈程度。
陳吉仲指出，政府做台灣豬標章只有一個目的，就是讓所有市面上所有豬肉商品，不管是國產或國外進口，都能夠清楚標示，讓消費者能夠多重選擇，也能達到提升產業競爭力、保護國內豬農生計等效果。

至於台灣豬標章何時開放申請？陳吉仲強調，11月開始第一階段申請，提供所有有商業登記、稅籍登記的生產廠商、通路共計12萬家，明年第二階段開放給所有無商業登記或稅籍登記的店家申請。

中央畜產會執行長王忠恕指出，該標章並非強制性，是由店家自行主動向政府申請，且不用付額外申請費用，目前第一階段全台12萬家有商業登記、稅籍登記店家中，預計會有1萬多家來申請。

王忠恕強調，店家自行標上台灣豬標籤後，就得要自行確認所有通路來源，所有店內的豬肉產品也都得使用台灣豬，至於要使用標籤多久，由他們自行決定，但若在使用標籤期間被查到使用進口豬，就得受罰。
至於標籤後續的稽核與裁罰工作，陳吉仲說，不管是有台灣豬的加工品、生鮮肉品的溯源稽核工作，都是由農委會負責，若有任何違法相關規定，例如用了台灣豬標章後又使用進口豬肉，則交由衛福部來裁罰，最高能夠處400萬元；不過，農委會相信大部分商家還是會依照相關規定，所以請消費者能夠安心選擇有該標章的商家或商品。
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