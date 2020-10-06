看到「綠底金豬」就是國產豬！台灣豬標章11月起開放申請

陳吉仲指出，政府做台灣豬標章只有一個目的，就是讓所有市面上所有豬肉商品，不管是國產或國外進口，都能夠清楚標示，讓消費者能夠多重選擇，也能達到提升產業競爭力、保護國內豬農生計等效果。
至於台灣豬標章何時開放申請？陳吉仲強調，11月開始第一階段申請，提供所有有商業登記、稅籍登記的生產廠商、通路共計12萬家，明年第二階段開放給所有無商業登記或稅籍登記的店家申請。
中央畜產會執行長王忠恕指出，該標章並非強制性，是由店家自行主動向政府申請，且不用付額外申請費用，目前第一階段全台12萬家有商業登記、稅籍登記店家中，預計會有1萬多家來申請。
王忠恕強調，店家自行標上台灣豬標籤後，就得要自行確認所有通路來源，所有店內的豬肉產品也都得使用台灣豬，至於要使用標籤多久，由他們自行決定，但若在使用標籤期間被查到使用進口豬，就得受罰。
至於標籤後續的稽核與裁罰工作，陳吉仲說，不管是有台灣豬的加工品、生鮮肉品的溯源稽核工作，都是由農委會負責，若有任何違法相關規定，例如用了台灣豬標章後又使用進口豬肉，則交由衛福部來裁罰，最高能夠處400萬元；不過，農委會相信大部分商家還是會依照相關規定，所以請消費者能夠安心選擇有該標章的商家或商品。