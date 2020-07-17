習俗百科／神明不一定都是本尊？各地神靈身分都不同

▲雖然都是媽祖，但各地媽祖的靈不盡相同。（圖／shutterstock）

保庇NOW在〈習俗百科／大媽、二媽？一樣都是神 只是分工不一樣〉一文中，解釋了一樣都是媽祖或是觀音菩薩，為什麼又分為大媽、二媽、三媽......等次序？因為各自分靈到廟的時間有先後順序，且隨著廟務增加，每位神明也有了職掌、權責的劃分。但有許多粉絲仍納悶，以媽祖為例，雖然分了大媽、二媽、三媽、四媽......等次序，可是每一位都是林默娘本尊嗎？其實，這就要再講到神明的「神職」概念。若是將神明比擬作「神職」會更好理解，神職間也有許多不同的「職稱」。就像是我們最熟悉的城隍爺、土地公等神明，其實都是一個神職，各地的城隍爺和土地公都是由當地不同的賢靈所調任。所以雖然都是土地公，但各地的土地公「靈」還是不一樣的，以台灣當地非常有趣的土地公文化為例，交大土地公愛吃仙草蜜、清大土地公愛吃肯德基、中寮石龍宮土地公愛吃泡麵......等等，便是因為各地土地公的靈都不一樣，自然有不同的喜好。其實，這也是體現台灣民間信仰「親人」、「人性化」的一面，若累積福報和陰陽德足夠，再加上努力修行，人人都有機會成神，由此可見，神職的輪替便是由不同的賢靈調任。保庇NOW在〈習俗百科／進廟就想哭？與神明有緣竟是上輩子修來的〉一文中，解釋了為什麼有些人進到廟裡會不由自主想哭，有一個因素就是可能有你熟悉的已過世的親友正在這間廟宇修行，你感應到熟悉的氣場和磁場，而有了正常的靈動反應。（編輯：連宜方）