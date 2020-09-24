專訪／鄭麗君談婚姻價值　「兩個怪咖才能互相理解」

「我是一個怪咖。」這是前文化部長鄭麗君給自己的形容詞。
學生時期就積極參與社會運動，34歲從政，在氣質出眾的談吐與外表下，她有顆對社會發展充滿抱負的炙熱心臟。2019年內閣總辭，除了行政院長強烈慰留，甚至文化圈也罕見連署支持留任，這並不僅是對她專業與貢獻的肯定，更是她那「溫柔而堅定」的姿態，散發出有別於傳統政治人物的魅力。
這次她卸任後回歸民間，接受《姊妹淘》的專訪，她笑說不用稱呼她為部長，可以叫她「麗君媽媽」。沒有公職的光環，她享受為人妻、為人母的平凡時光，而且更重要的是，她終於可以好好與自己相處。
曾以為自己不會結婚，直到遇上了另外一位「怪咖」
從大學開始，鄭麗君的心思都在學校社團、學運，熱衷於知識上的追求，更心繫自己能否為社會盡一份力。在這過程中，她體會到了「人可以不為自己而活」的理念，致力於成為對這社會有存在價值的一分子。也就因為懷抱著這樣崇高的理想，她笑說自己並沒有太專注於生活，也沒有信心照顧好一個家庭，所以在41歲以前，她都不認為自己會走入婚姻，連帶讓爸媽也擔心她不懂得規劃自己的人生。
後來，在她隨著「人民作主運動」苦行環繞台灣時，相遇了未來的老公沈學榮。
「我問他為什麼會來參加這個活動，他告訴我今天是他的生日，想送給自己一個生日禮物。」鄭麗君笑著說，會用「苦行」來當作給自己的生日禮物，肯定也是個怪咖，所以對沈學榮留下了很深刻的印象。也在爾後對於議題與理念的交流，互相慢慢認識，感受到自己這麼樣的一個怪咖，卻能被對方理解，才終於認定對方，是能走一輩子的人。
鄭麗君：「所謂的婚姻，是兩個能互相理解的人，在內心深處的人生態度、價值觀、生活方式相近，才能結合在一起。」
當鄭麗君談起私領域的愛情與婚姻，收起了談論政策時自信的侃侃而談，反倒露出些許羞赧，眼神盡是溫柔。
過去接受訪問時，她曾將政治比喻為愛情：「婚姻不見得是愛情的墳墓，而是有一種境界，是如何在婚姻中保有愛情。」她進而解釋，從事社運類似於戀愛，需要冒險、浪漫、充滿夢想還要有點理想主義，但執政則是像走入婚姻，拿到了人民給予的權利契約，你就必須負責，要顧及的不僅是物質上的發展，更重要的是彼此心靈與精神上的相處，即便每天有數不清的柴米油鹽醬醋茶，但還是要陪伴另一半與下一代成長等等。所以，執政也許某種程度得拋棄理想，但一定要保有初衷，就像在婚姻裡還是要保有愛的初衷，不管是對孩子、伴侶或者家人，都要有一份愛的支持與責任。
因為老公，讓奉獻給政治與社會的自己，沒有後顧之憂。
說到了這裡，鄭麗君有感而發地感謝起老公。她回憶起當時身為在野黨立委，不敢缺席任何一次立法院會議，孩子還不到滿月便開始往立法院跑。「孩子剛滿六歲，他也當了奶爸六年了，我很感謝他承擔更多照顧孩子的責任。」
許多夫妻都會因為家庭責任的分工而有爭執，或者會覺得對對方有所虧欠。然而鄭麗君說，還好自己有個可貴的老公，讓她擁有一個平權的家庭，但婚姻本身就該是互相扶持、互相陪伴的關係，就像是合夥人一樣，先將彼此的生活過好，在有餘力時也為對方分擔，兩個人的生活才能更有品質，而不是去計較誰做的多寡。
其實最好的婚姻狀態就是如此，沒有誰尊誰卑，沒有誰主外誰主內，更多的是換位思考，理解且能同理心去看待對方也在為了彼此努力些什麼。既然目標一致，都是為了建構兩人理想中的家庭，那所謂的付出與犧牲，便甘之如飴。
最後，我看著她那青春依舊的外貌，冒昧地問了一直以來忙於政事的她，是怎麼可以保持這樣年輕的樣子？鄭麗君完全沒思考地告訴我：「我常常忘記自己幾歲，甚至都要用出生年來算。」她說，一直以來她都沒有性別、年齡、身分地位的框架，因為她覺得這不過只是種社會建制，她一直相信人的主體性可以超越這些。所以想成為什麼樣的一個人，是自己要負責的，必須超越框架後才能找到生命的自由度，而這需要一輩子來練習。
哲學系畢業的她，給出了屬於自己的人生哲學，也許就像她說的，我們想盡辦法留住青春的樣貌，其實也是一種自我束縛，當心中沒有這些枷鎖，自然相由心生。