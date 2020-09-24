專訪／鄭麗君談婚姻價值　「兩個怪咖才能互相理解」

「我是一個怪咖。」這是前文化部長鄭麗君給自己的形容詞。

▲鄭麗君擔任文化部長時積極推動文化產業。（圖／截自鄭麗君臉書）

▲最好的婚姻狀態，沒有誰尊誰卑，沒有誰主外誰主內。（圖／記者葉政勳攝, 2020.09.08）