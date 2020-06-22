通勤族省荷包　林口兩客運1210、1211納編新北市公車

林口地區通勤族有福了！新北市交通局將原屬國道客運「1210林口－臺北市北門」、「1211長庚大學－臺北市政府」納編為市區公車966、967線，並將於6月28日起上路，路線、班次均不變，收費則改為段次計費，民眾並可使用雙北1280定期票吃到飽，省下不少的通勤交通費。交通局局長鍾鳴時表示，林口地區近年人口增長快速，為全市排名第一，而通勤往返臺北市區需求急增；鍾鳴時說，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，降低使用私人運具，減輕林口地區交通負擔，交通局積極與交通部公路總局協調，將主要服務林口地區至臺北市的國道客運「1210林口－臺北市北門」、「1211長庚大學－臺北市政府」納編為新北市區公車966、967路線。交通局運輸管理科科長林詩欽表示，1210、1211納編市區公車，路線編號由原來的國道客運四碼換為市區公車的三碼，分別為966(原1210)、967(原1211)，收費方式由里程計費改為段次計費，路線、班次則均維持不變。林詩欽表示，原1210、1211全程票價為53元，納編後966僅需二段票30元、967僅需三段票45元，另外還可享有捷運公車轉乘優惠(第一段票半價)、或使用敬老愛心卡(每月480點免費)、新北兒童卡(半價優惠)等多項優惠，使用雙北1280定期票吃到飽，更是省很大。交通局也提醒購買原1210、1211的8折卡僅能當一般悠遊卡使用，另月票於6月28日通車後即無法再使用，屆時可至三重客運公西站辦理退費。