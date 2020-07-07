三倍券700億商機　台酒雙管齊下祭三重送及酒廠觀光攻略

隨著國內疫情趨緩及解封，政府推振興3倍券及安心國旅方案，要提振經濟，各商家也摩拳擦掌搶商機，台灣菸酒公司也祭「振興三重送」活動及出版《吃喝玩樂在台酒》新書，收錄全台13間台酒酒廠特色及周邊景點、美食店家，搭配地圖插畫、美食店家優惠券，董事長丁彥哲希望雙管齊下能搶下3-5億元的商機，再搭配夏季啤酒旺季等題材，帶動營收成長。
台酒去年開始積極調整體質，原本預估今年營收可望大幅成長，沒想到碰到新冠肺炎，宴席聚會減少，免稅店、外銷銷售下滑，營收主力菸品及酒類商品也受衝擊，因此上半年營收成長不如預期，所幸近年積極發展多元化商品，泡麵及主打保健的生技等產品熱銷，上半年營收仍有8%的年成長。
不過，台酒董事長丁彥哲預估政府三倍券商機約700億元，為搶振興商機，台酒除在7月1日推出「振興三重送」活動，今日更推出新書《吃喝玩樂在台酒》，書中透露許多內行人逛酒廠的導覽行程及DIY體驗活動，還可剪下書中優惠券，即觀光美食攻略概念，方便遊客帶著書參照指引，首刷5千本。
丁彥哲說，希望藉由振興券及觀光國旅，還有夏季啤酒旺季等題材來帶動營收，與主流通路合作推出啤酒新品，包括統一超商、全聯等都是合作對象，將配通路推出啤酒節及限定口味新品。台酒主管進一步透露，像是搭配「7-11國際啤酒節」推出葡萄艾爾啤酒種類的「台啤特釀向陽IGA啤酒」，也會與全聯合作，推出海鹽檸檬、海鹽荔枝等新口味啤酒。
此外，台酒在疫情期間扮演「酒精國家隊」重要角色，丁彥哲表禦，考量階段性任務已完成，台酒日前已停產75度防疫酒精，但仍保留足夠原料可隨時再投入生產，估可維持台灣1個月的安全存量，但配合防疫新生活風氣，近期會再推出60ml的乾洗手新品。
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