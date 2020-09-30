柯文哲想請蔣萬安吃飯　要找盟友？陳時中回應了

2022台北市長選戰，不過近期立法委員蔣萬安，跟衛福部部長陳時中，兩大人選呼聲相當高，兩人在立法院社會及福利委員會上的答詢，被視為北市選戰的攻防戰。
陳時中今（30）天再次出席衛環委員會，針對「瘦肉精美豬一旦開放進口-政府確保校園學童食用安全之措施與機制」列席備詢，會前受訪時被問到，台北市長柯文哲想跟立委蔣萬安吃飯，被視為藍白合作，會不會想為自己找盟友，對此陳時中堅決表示：「我現在沒有時間想這個事情」。
陳時中備詢前，民進黨團有召開會議，被問到是否在聊戰術、備戰蔣萬安，對此陳時中表示，黨團沒有教戰，他一向話很少，對於外界認為兩人互動形同攻防戰，陳時中也表示，並不把它當作攻防，他是來立法院答詢，陳時中強調：「我就本著誠懇虛心態度，來回答委員問題」，記者進一步追問，覺得蔣萬安表現好嗎？陳時中笑答：「我們不敢去評判立法委員」。
至於面對11月可能要調整健保費，會不會擔心影響支持度跟民調，陳時中回應，要把該做的事情一步一步、中規中矩的做好，會體察民意，整個公平、合理性都會在考慮之內，健保法有些既定的法定程序，把法定程序走完，加上充分溝通，才能往下一步走。
另外，針對柯文哲的飯局邀約，蔣萬安也正面回應，他表示因為這個會期已經開議，又擔任衛環委員會的召委，包括萊豬、年金改革、健保費率調漲、環保等等重大議題，再加上又是預算會期，需要完成相關預算審議，又有前瞻二期特別預算等，很多重大議題要在立法院討論、審議，所以現階段最重要，就是專注在立法院為民眾把關。
對於跟柯文哲的互動，蔣萬安則提到，平常在地方選區，也會跟柯市長碰到面，也都會有機會交換施政的意見，事實上在選區、很多服務案件、建設，也跟市政府有很多的互動。記者進一步追問，會期結束後是否會考慮跟柯文哲吃飯、交流意見，蔣萬安也不將話說死，他提到：「有機會任何時候都可以見面」。