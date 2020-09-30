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國產疫苗新進展！高端疫苗進行受試者施打

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-09-30 11:36:40｜update2020-09-30 11:36:48

▲新冠肺炎全球死亡人數正式破百萬大關。世衛組織表示之後將以較低的價格，提供 1.2 億份疫苗給中低收入國家。示意圖。（圖／取自 Pixabay ）
▲國產疫苗新進展，食藥署今（30）天公告，同意高端疫苗進行受試者施打。（圖／取自 Pixabay ）

因應新冠肺炎疫情持續延燒，國內生技廠商在疫苗製作上，也是持續趕進度，根據食藥署最新公告，高端疫苗生物製劑股份有限公司COVID-19候選疫苗的第一期臨床試驗計畫，已經補齊技術性資料，經食藥署審核同意計畫進行受試者施打。



衛生福利部在8月31日有條件核准高端疫苗生物製劑股份有限公司COVID-19候選疫苗第一期臨床試驗計畫，該公司在9月28日補齊食藥署要求的技術性資料，經衛生福利部審查通過。


食藥署表示，8月26日召開的高端公司「高端疫苗生物製劑股份有限公司COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」中，與會專家建議待廠商補件並經審查同意後，得有條件核准該第一期臨床試驗計畫，高端公司遂遞交補件資料，並經審查後同意於8月31日核發有條件核准函，並要求該公司須補齊部分技術性資料，9月28日高端公司補齊資料後，醫藥品查驗中心立即啟動資料之審閱評估，在9月29日完成審查報告後通知食藥署，經衛生福利部審查通過，可實際施打於受試者。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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