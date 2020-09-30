國產疫苗新進展！高端疫苗進行受試者施打

因應新冠肺炎疫情持續延燒，國內生技廠商在疫苗製作上，也是持續趕進度，根據食藥署最新公告，高端疫苗生物製劑股份有限公司COVID-19候選疫苗的第一期臨床試驗計畫，已經補齊技術性資料，經食藥署審核同意計畫進行受試者施打。