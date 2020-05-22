端午節飄粽香　山珍海味養生抗疫都入餡

端午節腳步近，台中餐飲業競端各式風味粽搶市！位於學士路的人氣小館「雙漁堂」，一款「滿漢干貝肉粽」，滷得軟嫩入味焢肉，入口香氣撲鼻，熱銷20年，寬心園搭上防疫議題，推出猴菇飄香粽，內餡是有「植物皇后」美譽的猴頭菇，標榜嚐鮮健康風。
今年雖粽葉及食材紛紛喊漲，但因景氣低迷影響，業者不敢漲價，粽價大多維持去年行情，雙漁堂在中國附醫商圈經營20餘年，主打平價台式家常菜，其中筍乾焢肉讓人一吃上癮。老闆娘吳玉珮看好焢肉美味誘人，就運用焢肉開發招牌滷肉粽，肉餡只有焢肉、花生及香茹等，意外的是，一上市就熱銷。
後來，經吳玉珮不斷研發改良，推出招牌滷肉粽升級版，餡料再添加蛋黃、干貝及冬蝦等，山珍海味好澎湃，取名滿漢干貝粽。吳玉珮表示，雙漁堂的滿漢干貝粽，不只滷肉是關鍵美味，特別選用濁水溪以南，2年以上、水分較少的長糯米，軟Q適中。為了讓食材味道完全融合入味，糯米要先蒸熟後拌料調味，再包入餡料，二度再進蒸籠蒸一次，相當費工。
雙漁堂肉粽一年四季都供應，滿漢干貝粽每顆售價75元，份量是一般粽子的2倍大，吃起來很有飽足感，多年來吸引台中、彰化地區主顧客，每年端午節必來報到訂購。今年因景氣影響，食材紛紛漲，吳玉珮笑說，怕嚇到老主顧，雙漁堂肉粽維持老價錢，不敢漲。
寬心園精緻蔬食今年搭上疫情議題，推出蔬食健康粽，內餡以猴頭菇為主，強調新口味，要讓消費者既能味蕾嚐鮮，還能提高自身免疫力，今年並與全家便利超商合作，方便購買。
寬心園每年限量推出的蔬食粽，12年來累計已賣出逾10萬顆，清香、綿密又健康口味，早已在老顧客心中建立好口碑。過去12年都是推松露素粽，今年因應疫情，主廚特別開發「猴菇飄香粽」，採用營養豐富，香氣沁脾，素有「植物皇后」美譽的猴頭菇入餡。猴頭菇富含水溶性膳食纖維，具有高度營養成分，最適合增加免疫力食用。
董事長黃瓊瑩表示，疫情衝擊全球經濟，許多人荷包跟著縮水，寬心園感同身受，因此，今年的「猴菇飄香粽」禮盒走平實路線，一盒5顆售價399元，即日起開放預購至5月底，購買1盒即贈寬心園50元用餐折抵券，多買多送。