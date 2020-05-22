端午節飄粽香　山珍海味養生抗疫都入餡

端午節腳步近，台中餐飲業競端各式風味粽搶市！位於學士路的人氣小館「雙漁堂」，一款「滿漢干貝肉粽」，滷得軟嫩入味焢肉，入口香氣撲鼻，熱銷20年，寬心園搭上防疫議題，推出猴菇飄香粽，內餡是有「植物皇后」美譽的猴頭菇，標榜嚐鮮健康風。



今年雖粽葉及食材紛紛喊漲，但因景氣低迷影響，業者不敢漲價，粽價大多維持去年行情，雙漁堂在中國附醫商圈經營20餘年，主打平價台式家常菜，其中筍乾焢肉讓人一吃上癮。老闆娘吳玉珮看好焢肉美味誘人，就運用焢肉開發招牌滷肉粽，肉餡只有焢肉、花生及香茹等，意外的是，一上市就熱銷。



▲台中雙漁堂的滿漢干貝粽，熱銷20年，媽媽的味道讓人吃不膩。（圖／金武鳳攝，2020.5.15)





後來，經吳玉珮不斷研發改良，推出招牌滷肉粽升級版，餡料再添加蛋黃、干貝及冬蝦等，山珍海味好澎湃，取名滿漢干貝粽。吳玉珮表示，雙漁堂的滿漢干貝粽，不只滷肉是關鍵美味，特別選用濁水溪以南，2年以上、水分較少的長糯米，軟Q適中。為了讓食材味道完全融合入味，糯米要先蒸熟後拌料調味，再包入餡料，二度再進蒸籠蒸一次，相當費工。



